Bavorský minister Herrmann je za deportácie kriminálnikov zo Sýrie

Na archívnej snímke bavorský minister vnútra Joachim Herrmann. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 15. novembra (TASR) - Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann je za deportácie sýrskych páchateľov trestných činov a ľudí z tejto krajiny, ktorí ohrozujú bezpečnosť Nemecka.vyhlásil staronový šéf bavorského krajinského rezortu vnútra pre štvrtkové vydanie denníka Rheinische Post. Zároveň dodal, že takéto osoby predstavujú bezpečnostné riziko.Herrmann avizoval, že sa na konferencii ministrov vnútra na sklonku mesiaca zasadí za deportáciu takýchto ľudí do Sýrie, len čo to umožní tamojšia situácia. Práve posúdenie vývoja v Sýrii by podľa jeho slov malo byť jednou z tém spomínanej konferencie, ktorej dejiskom bude Magdeburg.zdôraznil.