Bavorský Mníchov vyhlásil stav klimatickej núdze

Mladý demonštrant skupiny Extinction Rebellion, ktorej protesty proti klimatickej zmene v uplynulých dňoch ochromovali dopravu v britskej metropole Londýn, drží transparent na ceste v Londýne 24. apríla 2019. Skupina Extinction Rebellion vyhlásila, že vo štvrtok 25. apríla dobrovoľne ukončia blokádu Mramorového oblúka (Marble Arch) a Parlamentného námestia (Parliament Square). Britská polícia v súvislosti s protestmi organizovanými skupinou Extinction Rebellion zadržala od 15. apríla 963 osôb a voči 40 ľuďom vzniesla obvinenia. Skupinu Extinction Rebellion založili vlani v Británii akademici a stala sa jedným z najrýchlejšie rastúcich environmentálnych hnutí. Jej aktivisti žiadajú, aby sa boj proti klimatickej zmene stal hlavnou prioritou vlády. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 19. decembra (TASR) - Bavorská metropola Mníchov vyhlásila v stredu stav klimatickej núdze a oznámila, že plánuje dosiahnuť stav uhlíkovej neutrality do roku 2035. Informovala o tom agentúra DPA." uviedol po rozhodnutí mníchovskej radnice jej predstaviteľ Jens Röver, ktorý má na starosti životné prostredie.," dodal.Radnica plánuje do polovice nadchádzajúceho roka vypracovať konkrétne opatrenia na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2035.Podstatou tzv. uhlíkovej neutrality je dosiahnutie stavu, keď sa množstvo emisií oxidu uhličitého vypustených na danom území zároveň pohltí prírodnými procesmi do ekosystémov na súši alebo v oceánoch.Vyhlásenie stavu klimatickej núdze je symbolickým činom, k akému už pristúpili samosprávy mnohých miest na celom svete.