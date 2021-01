Bavorský premiér Söder navrhuje predĺženie lockdownu v Nemecku do konca januára

Prísnejšie od polovice decembra

3.1.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko Markus Söder navrhuje, aby lockdown v Nemecku trval až do konca januára. Zároveň tvrdí, že by sa úrady nemali ponáhľať s otváraním škôl.V rozhovore pre Bild am Sonntag Söder uviedol, že je potrebné predĺžiť lockdown do konca januára, pretože rýchle uvoľnenie "by nás mohlo vrátiť späť".Poukázal na susedné Rakúsko, kde podľa neho vyšlo najavo, že "model otvorené-zatvorené-otvorené-zatvorené nefunguje".Niektorí nemeckí predstavitelia volajú po skoršom otvorení škôl. Premiér Bavorska, ktoré má nadpriemernú úroveň infekcií koronavírusom, však pre noviny povedal, že by bolo "nezodpovedné" poslať všetkých študentov a učiteľov späť do škôl.Nemecko vstúpilo do čiastočného lockdownu v novembri, no po tom ako nepomohol v znížení miery nákazy, začali 16. decembra platiť prísnejšie obmedzenia.Súčasný lockdown mal pôvodne vypršať 10. januára, no v utorok budú kancelárka Angela Merkelová a premiéri spolkových krajín rokovať o jeho predĺžení.Podľa agentúry AP je jasné, že ho predĺžia, otázne je, na ako dlho a v akom rozsahu sa bude týkať škôl.Nemecká vláda chce dosiahnuť mieru nákazy 50 prípadov na 100-tisíc obyvateľov za sedem dní. V súčasnosti je táto miera takmer trojnásobne vyššia.