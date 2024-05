Bayer Leverkusen môže vstúpiť do histórie a prekonať takmer 60-ročný európsky rekord

59-ročný kontinentálny rekord

Až do začiatku aktuálnej sezóny 2023/2024 mal Bayer Leverkusen na konte iba dve významné trofeje - Pohár UEFA v roku 1988 a Nemecký pohár o päť rokov neskôr. V rámci tohto ročníka však môže zdvojnásobiť počet trofejí v klubovej vitríne. K už istému premiérovému bundesligovému titulu môže pridať trofeje za triumf v spomenutej Európskej lige a tiež v Nemeckom pohári.





8.5.2024 (SITA.sk) - V aktuálnej sezóne nezastaviteľný Bayer Leverkusen bude mať vo štvrtkovej odvete futbalovej Európskej ligy 2023/2024 proti AS Rím pred sebou ďalšiu motiváciu.Ako pripomenul web insidethegames.biz, nemecký klub môže prekonať 59-ročný kontinentálny rekord. Ak neprehrá, nielenže postúpi do finále v Dubline, ale tiež sa zapíše do histórie ako tím s najdlhšou sériou bez prehry v európskom futbale.V prípade, že mužstvo španielskeho kouča Xabiho Alonsa zvíťazí alebo remizuje v dueli proti AS Rím, natiahne sériu bez prehry na 49 súťažných stretnutí, čím prekoná portugalskú Benficu Lisabon okolo bájneho Eusébia z rokov 1963 až 1965, ktorá v tom čase zaznamenala 48-zápasovú šnúru bez prehry.Uvedený rekord odvtedy nikdy nebol tak blízko k prekonaniu. V rokoch 2011 a 2012 sa k tomu priblížil taliansky Juventus Turín , ktorý ťahal sériu 43 zápasov bez prehry.„Sme blízko. Dúfam, že raz o tom budem môcť hovoriť mojím vnukom,“ vyhlásil fínsky brankár Bayeru so slovenskými koreňmi Lukáš Hradecký