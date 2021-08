Bayern mal v úvode nového ročníka Bundesligy na mále, v Mönchengladbachu uhral remízu

Bénes prišiel v nadstavenom čase

Výborný otvárací zápas sezóny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.8.2021 (Webnoviny.sk) - Obhajca nemeckého futbalového titulu Bayern Mníchov vstúpil do novej sezóny I. bundesligy ziskom jedného bodu. Premiérový súťažný súboj na lavičke Bavorov tak trénerovi Julianovi Nagelsmannovi tak nevyšiel úplne podľa jeho predstáv.Bayern na pôde Borussie Mönchengladbach remizoval 1:1, keď za domácich poslal už v 10. min do vedenia Alassane Pela po prihrávke kapitána Larsa Stindla, no ešte pred prestávkou vyrovnal elitný poľský topkanonier Robert Lewandowski Na domácej strane bol tiež debutujúci kouč, Rakúšan Adi Hütter pred novou sezónou nahradil Marca Roseho.Do súboja v Borussia-Parku pred zrakmi približne 23-tisíc priaznivcami zasiahol aj slovenský reprezentant László Bénes, ktorý na hraciu plochu prišiel v nadstavenom čase druhej časti za Floriana Neuhausa.Bayern v prvom ligovom súboji nového súťažného ročníka mohol aj prehrať, no hlavný arbiter Marco Fritz v závere hneď dvakrát posúdil zákroky hosťujúceho debutanta Dayota Upamecana v pokutovom území na krajana z Francúzska Marcusa Thurama ako dovolené."Bol tam jasný kontakt. Je to šialené. Markus bol v čistej gólovej šanci asi tri metre od bránky. Stačilo mu odklepnúť loptu a viedli by sme 2:1," komentoval situáciu z 81. min domáci kapitán Stindl.Podobná situácia sa opakovala aj o niekoľko minút neskôr, aj vtedy zostala píšťalka rozhodcu ticho. To rozčertilo domáceho kouč Hüttera, ktorý od Fritza dostal dostal napomenutie."Keďže sme nezvíťazili, nemôžem byť spokojný. Obaja súperi si vytvorili viacero šancí. Domáci mali kus šťastia v úvode druhého polčasu pri našich príležitostiach, my v závere pri šanciach Borussie. Myslím si, že diváci videli zaujímavý zápas. Smerom dopredu máme ešte na čom pracovať," zhodnotil kouč Nagelsmann na oficiálnom webe Bayernu."Bod zo zápasu proti Bayernu je viac ako zaslúžený. Hrali sme veľmi dobre, tiež však môžeme ďakovať nášmu brankárovi Yannovi Sommerovi. Bol to výborný otvárací zápas novej sezóny, no obaja súperi ešte majú dosť priestoru na zlepšovanie," doplnil domáci kouč Hütter.