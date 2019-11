Bayern Mníchov chce nového trénera angažovať do troch týždňov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 5. novembra (TASR) - Vedenie nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov sa neponáhľa s angažovaním nového trénera. Rado by však predstavilo nové meno do troch týždňov. Povedal to prezident Bavorov Uli Hoeness.Miesto na lavičke Bayernu sa uvoľnilo po Nikovi Kovačovi, ktorému definitívne zlomila väz sobotná ligová prehra vo Frankfurte 1:5. Vo funkcii vydržal 16 mesiacov. Tím dočasne vedie jeho asistent Hansi Flick.citovala Hoenessa agentúra AFP.