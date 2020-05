Bayern Mníchov odplatil Eintrachtu Frankfurt novembrový výprask, čaká ich šláger s Borussiou Dortmund

Hinteregger si strelil vlastný gól

24.5.2020 (Webnoviny.sk) - Fanúšikovia Bayernu Mníchov v zlej nálade spomínajú na 2. november 2019, keď na ihrisku Eintrachtu Frankfurt utŕžili debakel 1:5. Po najvyššej prehre za ostatných desať rokov a poklese na štvrté miesto bundesligovej tabuľky sa porúčal tréner Niko Kovač a nahradil ho Hansi Flick.Ubehlo pol rok vrátane dvojmesačnej nútenej pauzy a Bayern odplatil prehru Eintrachtu takmer rovnakou mincou. Pred prázdnymi tribúnami Allianz Areny zvíťazil 5:2 a poistil si 4-bodový náskok na čele tabuľky pred Borussiou Dortmund "S výkonom v prvom polčase a neskôr až do stavu 3:0 som veľmi spokojný. Potom sme pôsobili dojmom, akoby sme už mali odrobené a poľavili sme v koncentrácii. Pri inkasovaných góloch sme v obrane nevyzerali dobre. Musíme sa zaoberať tým, čo sa stalo," zhodnotil tréner FCB Hans Flick aj na webe denníka Kicker.Z druhého polčasu ubehlo len 45 sekúnd, keď najlepší kanonier I. bundesligy Robert Lewandowski hlavou zvýšil náskok favorita na 3:0. Pre 31-ročného Poliaka to bol 27. presný zásah v sezóne a už len trinásť gólov mu chýba k vyrovnaniu historického bundesligového rekordu Gerda Müllera.Lenže potom domáci poľavili v ostražitosti a rakúsky reprezentant Martin Hinteregger dvoma gólmi po rohových kopoch v rozpätí štyroch minút znížil na 2:3. Po hodine hry však mladý kanadský obranca v službách Bayernu Alphonso Davis zvýšil na 4:2 a posledné slovo mal "aktívny" Hinteregger, ktorý si v 74. min strelil nešťastne vlastný gól."Pozdával sa mi náš výkon, bola v tom intenzita. Od začiatku sme sa zahryzli do súpera," uviedol skúsený útočník Thomas Müller, jeden zo strelcov gólov.Obozretne však zároveň podotkol: "Musíme si dávať pozor, ako hráme vzadu. Ak lopta vyskočí v pokutovom území a nikto z nás k nej nejde, musíme sa o tom rozprávať."Už v utorok 26. mája I. bundesliga pokračuje 28. kolom a od 18.30 h bude na programe šláger druhého s prvým Borussia Dortmund - Bayern Mníchov."Momentálne to ide nám aj súperovi, tešíme sa teda na utorok. Musíme ukázať, že sme naozaj dobrí. Čaká nás však v Dortmunde tvrdá robota," doplnil majster sveta z roku 2014 Müller.Tréner Hansi Flick si želá nulu na konte inkasovaných gólov."Bude to však nesmierne ťažké, lebo Borussia má ofenzívne ladené mužstvo. Tešíme sa však na pekný zápas," doplnil Flick.