Bayern nezastavil ani vicemajster, Rodriguez skóroval pri návrate

Hráči Bayernu Mníchov James, David Alaba a Thiago. Foto: FOTO TASR /AP Foto: FOTO TASR /AP

Berlín 23. septembra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov pokračujú v perfektnom štarte do novej bundesligovej sezóny. Bavorov nezastavilo ani náročné vyžrebovanie a v prvých štyroch kolách nestratili ani bod. Po sobotňajšom víťazstve 2:0 na pôde trápiaceho sa vicemajstra FC Schalke 04 sú na čele tabuľky o dva body pred Herthou Berlín so slovenským reprezentantom Ondrejom Dudom.Bayern si poradil postupne s Hoffenheimom (3. v minulej sezóne), Stuttgartom (7.), Leverkusenom (5.) a Schalke (2.) a naštartoval sa za obhajobou titulu. Bavori v uplynulých rokoch ovládli najvyššiu nemeckú súťaž, keď od sezóny 2012/13 získal šesť titulov za sebou.Skóre duelu v Gelsenkirchene otvoril už v 8. minúte peknou hlavičkou po rohovom kope James Rodriguez. Dvadsaťsedemročný Kolumbijčan si tak otvoril strelecký účet vo svojom prvom zápase v sezóne, keď sa vrátil do súťažného diania po zranení. V druhom polčase potom poľský kanonier Robert Lewandowski z jedenástky spečatil úspech hostí a pripísal si tretí gól v sezóne. Bayern celý duel jasne dominoval, keď mal až 70-percentné držanie lopty.chválil podľa DPA hru Bayernu športový riaditeľ Schalke Christian Heidel. Jeho tím sa naopak trápi a po štyroch kolách je bez bodu na dne tabuľky.Bavori nielenže vyhrávajú, ale divákov bavia atraktívnou a priamočiarou hrou. Sobotňajší výkon zverencov trénera Nika Kovača si pochvaľoval aj športový riaditeľ klubu Hasan Salihamidžič.povedal bývalý hráč Bayernu.Schalke okrem ďalšej prehry mrzí aj strata 20-ročného Američana Westona McKennieho, ktorý v 54. minúte utrpel vážne vyzerajúce zranenie nohy.uviedol Heidel.Hrdinom Borussie Dortmund sa opäť stal americký mladík Christian Pulisic. Dvadsaťročný ofenzívny stredopoliar rozhodol v stredu v 85. minúte o víťazstve 1:0 v Lige majstrov na ihrisku FC Bruggy, v sobotu v Bundeslige zariadil remízu 1:1 v Hoffenheime, keď v 84. minúte vyrovnal na 1:1. Bod je o to cennejší, že Borussia hrala bez vylúčeného Abdoua Dialla.