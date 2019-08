Bayern úspešne vykročil za obhajobou Nemeckého pohára,debut Hernandeza

Mníchovský hráč Joshua Kimmich, vľavo, a Felix Bruegmann, vpravo, z Cottbusu počas zápasu DFB Pokalu-u Bayern Mníchov - Energie Cottbus 3:1. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 13. augusta (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov úspešne vykročili za obhajobou prvenstva v Nemeckom pohári. V pondelkovom súboji 1. kola DFB Pokal-u 2019/2020 zvíťazili na pôde štvrtoligového tímu Energie Cottbus 3:1.Domáci dokázali vzdorovať favoritovi iba polhodinu, potom sa strelecky presadil poľský kanonier Robert Lewandowski. V 64. minúte poistil vedenie nemeckého majstra Kingsley Coman a päť minút pred koncom riadneho hracieho času pridal svoj druhý presný zásah Lewandowski. Cottbus dokázal už iba skorigovať stav zásluhou Berkana Taza, ktorý v nadstavenom čase premenil pokutový kop.Bayern sa na víťazstvo veľmi nenadrel, od roku 1994 ani raz neprehral v 1. kole Nemeckého pohára. V drese bavorského veľkoklubu absolvoval debut francúzsky obranca Lucas Hernandez. Majster sveta, ktorý prišiel do Mníchova z Atletica Madrid, nastúpil na záverečné minúty zápasu. "Rád by som poslal Hernandeza na trávnik skôr ako v 89. minúte, ale má za sebou dlhodobé zranenie," citovala trénera Bayernu Nika Kovača agentúra AP. "Môj tím hral dobre. Musíme byť akurát ešte precíznejší pri finálnej prihrávke," povedal chorvátsky kouč po postupe do 2. kola.Kovač v rozhovore pre ARD takisto potvrdil príchod krajana Ivana Perišiča na hosťovanie z Interu Miláno. Tridsaťročný krídelník absolvoval v pondelok v novom klube lekárske testy, bundesligový šampión ešte zatiaľ oficiálne jeho angažovanie neoznámil.