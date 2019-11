Be2Can otvorí v SND palestínsky nominant na Oscara

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Výber najpozoruhodnejších titulov zo súťaže troch najvýznamnejších európskych filmových festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes prinesie aj tento rok Be2Can. Otváracím filmom 6. ročníka prehliadky bude palestínska burleskná sága To musí byť nebo, ktorá si z festivalu v Cannes odniesla cenu poroty. Slovenskí diváci si film Eliu Suleimana môžu pozrieť v exkluzívnej predpremiére v pondelok 4. novembra v novej budove Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave.priblížil pre TASR otvárací film Be2Can Ivan Hronec, generálny riaditeľ spoločnosti Film Europe, organizátor celoslovenskej prehliadky, ktorá sa uskutoční v 17 mestách, v 22 kinách a kultúrnych priestoroch.dodal.Film To musí byť nebo premietne prehliadka len jediný raz. Objaví sa v nej aj mexický herec Gael García Bernal, známy predovšetkým z filmov Zlá Výchova, Motocyklové denníky či Amores Perros a Babel.Najslávnejší palestínsky režisér Elia Suleiman sa po desiatich rokoch vracia k celovečernému filmu melancholickou, epizodicky vystavanou groteskou o tom, čo je pre nás domov a čo ho definuje. Film To musí byť nebo je venovaný Palestíne, do ktorej sa Suleiman nebojí svojím svojráznym, zreteľne ironicky cieleným, ale zároveň poetickým humorom zaťať rovnako ako do Francúzska alebo USA. Práve tam putuje hlavná postava vtipnej i dojemnej snímky – trochu prehliadaný režisér hľadajúci prostriedky na film, ktorý sa nezdá dosť palestínsky.povedal Suleiman k svojmu autorskému herectvu v rozhovore pre Český rozhlas.dodal režisér a zároveň i hlavná postava filmu.Rodák z Nazaretu Elia Suleiman (1960) si získal uznanie už svojím debutom Kronika zmiznutia (Cena za najlepší debut v Benátkach 1996), ale celosvetovo sa preslávil až svojou štvrtou celovečernou snímkou Boží zásah, ktorá v roku 2002 získala Cenu poroty na festivale v Cannes. O sedem rokov neskôr sa na filmovú scénu vrátil snímkou Čas, ktorý zostáva, v ktorej predložil ďalší sucho groteskný pohľad na pálčivú tému palestínsko-izraelského spolunažívania. Jeho novinka To musí byť nebo získala na tohtoročnom festivale v Cannes cenu kritiky a stala sa palestínskym kandidátom na Oscara v kategórii cudzojazyčný film.Celkovo si návštevníci prehliadky môžu pozrieť až piatich nominantov na Oscara v kategórii cudzojazyčný film. Patrí medzi nich aj snímka Mladý Ahmed v réžii bratov Dardenovcov, nemecký režisérsky debut Nory Fingscheidt Narušiteľ systému, snímku Synonymá izraelského režiséra Nadava Lapisa a francúzskeho nominanta na Oscara, film Bedári od francúzskeho režiséra s africkými koreňmi Ladja Lyho.