Beblavý: V nahrávke z Gorily nie som spomínaný, nerobil som kšefty

Na archívnej snímke poslanec Miroslav Beblavý. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 17. októbra (TASR) – V byte na Vazovovej ulici v Bratislave som nebol a ani raz nie som spomínaný v údajnej nahrávke z kauzy Gorila. Vyhlásil to vo štvrtok líder mimoparlamentnej strany Spolu-OD Miroslav Beblavý. Deklaruje, že nikdy nerobil žiadne kšefty, nepodieľal sa na nich a ani o nich nevedel.tvrdí Beblavý. Reagoval tak na vyhlásenia premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) a predsedu Smeru-SD Roberta Fica na jeho adresu. Fico označil Beblavého ako Dzurindove gorilie mláďa.povedal Beblavý. Kauza Gorila sa podľa jeho slov odohrávala v rokoch 2005 a 2006.deklaruje líder Spolu-OD. Tvrdí, že preukázateľne dlhoročne bojuje s fungovaním finančnej skupiny Penta s tým, ako ovplyvňuje slovenský verejný život, zdravotníctvo, ale aj ako ovplyvňuje politiku.Na otázku, prečo po zverejnení kauzy Gorila v decembri 2011, nevystúpil zo strany SDKÚ-DS, ktorej bol v tom čase členom, odpovedal, že sa dlho nevedelo, čo je v kauze pravdivé a či je vôbec pravdivá.povedal. Z vedenia SDKÚ-DS boli podľa Beblavého v tom čase uistení, že je to lživá kampaň.podotkol s tým, že po roku 2011 sa objavovali svedectvá, ktoré potvrdzovali postupne pravdivosť kauzy.Ján Budaj z OĽaNO vyzval Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša, aby sa postavili pred verejnosť a povedali pravdu, čo je v Gorile zaznamenané. Beblavý súhlasí s tým, že Dzurinda a Mikloš majú morálnu zodpovednosť otázky zodpovedať.V prípade výzvy opozičných strán OĽaNO, SaS a Sme rodina Pellegrinimu, na zvolanie okrúhleho stola pre riešenie skorumpovaných sudcov, prokurátorov či policajtov, je líder Spolu-OD skeptický. Premiér je podľa Beblavého vFica a žiaden okrúhly stôl zorganizovať nemôže a ak by ho aj zorganizoval, skončí to všeobecnými rečami.povedal.Podotkol však, že pred dvoma dňami ich oslovila predstaviteľka mimoparlamentnej strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá prišla s nápadom zvolania mimoriadnej schôdze, kde by parlamentní poslanci požiadali vládu, aby v tejto veci konala.reagoval Beblavý na otázku, prečo Progresívne Slovensko, Spolu-OD a Za ľudí nestáli pri výzve strán OĽaNO, SaS a Sme rodina. Lídri OĽaNO, SaS a Sme rodina však deklarujú otvorenosť okrúhleho stola.