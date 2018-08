Beblavý: Vyzývam Gála na predloženie hmotnej zodpovednosti politikov

Miroslav Beblavý, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. augusta (TASR) - Poslanec NR SR Miroslav Beblavý (nezaradený) vyzýva ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby do mesiaca predložil na verejné pripomienkovanie návrh zákona o hmotnej zodpovednosti politikov. Ak to neurobí, Beblavý takúto úpravu predloží sám. Oznámil to na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že prípravu zákona sľúbila vo svojom programe aj súčasná vláda.Opozičný poslanec pripomenul, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) minulý týždeň oznámil udelenie dvoch státisícových pokút, a to Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) za pochybenie jeho bývalého predsedu Mariana Kotlebu (ĽSNS) a ministerstvu školstva za kroky niekdajšieho šéfa Juraja Draxlera (vtedy nominant Smeru-SD).povedal Beblavý.Zároveň pripomenul, že po hmotnej zodpovednosti politikov volala aj petícia organizovaná jeho niekdajšou materskou stranou #Sieť. Podpísalo ju viac ako 100.000 ľudí, musel sa ňou teda zaoberať parlament. Poslanci ju ešte 22. júna 2016 vzali na vedomie.rekapituloval Beblavý s tým, že ak by zákon platil, peniaze by bolo možné od Kotlebu a Draxlera vymáhať.Beblavý ozrejmil, že vymáhanie spôsobenej škody od politika by nasledovalo až po tom, ako by o jeho pochybení rozhodol príslušný orgán. Návrh na zosobnenie by mal podávať generálny prokurátor po verdikte ÚVO, Najvyššieho kontrolného úradu či súdu, že došlo k poškodeniu štátu.Zákon o hmotnej zodpovednosti politikov už v tomto volebnom období v parlamente bol. Predložilo ho tam opozičné hnutie OĽaNO, plénum ho však v októbri 2016 nepodporilo. Mesiac predtým neuspel s podobným návrhom ani Beblavý.