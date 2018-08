Beblavý: Živnostníci môžu čeliť domovým prehliadkam bez povolenia súdu

Miroslav Beblavý (Spolu), archívna snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 16. augusta (TASR) – Živnostníci alebo jednoosobové eseročky by mohli od budúceho roka čeliť domovej prehliadke od daniarov, a to aj bez povolenia súdov. Umožniť to má návrh zákona o finančnej správe z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Tvrdí to mimoparlamentná strana Spolu. Jej líder Miroslav Beblavý avizoval, že ak predloží minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) návrh na vládu, požiada ostatné opozičné strany, aby mu spoločne iniciovali vyslovenie nedôvery.vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencii Beblavý. Podľa jeho slov minister financií a ním menovaný prezident finančnej správy bude môcť bez kontroly ovládať finančnú správu až na úroveň oddelenia na miestnom daňovom úrade a nimi ovládaní úradníci budú mať bez kontroly kompetencie presahujúce Policajný zbor. Prezident finančnej správy by po novom mal mať moc odvolať každého riadiaceho pracovníka aj bez udania dôvodu a na žiadne riadiace miesto nebude potrebné podľa zákona výberové konanie, ako je to v súčasnosti v dvoch tretinách finančnej správy.tvrdí Beblavý.Tieto právomoci sú podľa strany kombinované s nulovou nezávislou kontrolou, keďže všetky sťažnosti a podnety majú riešiť nadriadení daniarov cez disciplinárne konanie. Žiadne vyšetrovacie právomoci nebude mať ani parlamentný finančný výbor.vyhlásil Beblavý. Zároveň uviedol, že ak návrh pôjde na vládu, bude iniciovať návrh na odvolanie Kažimíra v parlamente.dodala expertka strany Jaroslava Lukačovičová.