Bejzbalisti Boston Red Sox triumfovali vo Svetovej sérii

Svetová séria - 5. zápas /hralo sa na štyri víťazstvá/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 29. októbra (TASR) - Bejzbalisti Bostonu Red Sox triumfovali deviatykrát v klubovej histórii vo Svetovej sérii. V piatom dueli finále play off zámorskej Major League Baseball (MLB) vyhrali v noci na pondelok na štadióne Los Angeles Dodgers 5:1 a sériu získali pre seba 4:1.Favorizovaný Boston rozhodol o svojom víťazstve v piatom stretnutí štyrmi homerunmi - dvakrát sa o to postaral Steve Pearce, po jednom pridali Mookie Betts a J.D. Martinez. Tridsaťpäťročného Pearcea vyhlásili potom za najužitočnejšieho hráča série.Pre Boston je to prvý titul od roku 2013. Dodgers neuspeli vo finále druhýkrát za sebou, vlani nestačili na Houston Astros 3:4.Los Angeles Dodgers -1:5/konečný stav série: 1:4/