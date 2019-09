Béla Bugár trvá na verejnej voľbe kandidátov na ústavných sudcov

Na snímke Béla Bugár. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. septembra (TASR) – Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár naďalej trvá na verejnej voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu. V otázke vyberaní sudcov jednotlivo alebo po odhlasovaní všetkých chce spresniť ústavu. Povedal to v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12.povedal Bugár a dodal, že v predchádzajúcich hlasovaniach niektorí poslanci nedodržali dohodu o zvolení kandidátov.Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej vyberať sudcov až keď zvolí všetkých parlament, a nie postupne, ako to robil exprezident Andrej Kiska, považuje Bugár za jej rozhodnutie. Predseda Mosta-Híd doplnil, že treba podľa neho spresniť ústavu, aby to bolo vyjadrené explicitne.Verejnú voľbu žiada od začiatku opozícia, koalícia presadzovala tajné hlasovanie. Po poslednej voľbe však Most-Híd aj SNS začali hovoriť, že chcú verejné hlasovanie. Smer-SD zotrvával na tajnom hlasovaní. Erik Tomáš zo Smeru-SD nedávno pre TASR pripustil, že Smer-SD by mohol hlasovať aj vo verejnej voľbe, ak sa v parlamente nájde väčšina, ktorá ju odhlasuje.Ďalšia voľba chýbajúcich kandidátov na sudcov ÚS bude na septembrovej schôdzi parlamentu, ktorá sa začne 10. septembra. O post sa uchádza 16 kandidátov.Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov. Zákonodarcovia v doterajších voľbách zvolili 14 kandidátov.Ústavný súd má v súčasnosti sedem z 13 sudcov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová povedala, že ústavných sudcov vymenuje, až keď dostane plný počet kandidátov.