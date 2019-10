Belgičan Lukaku po postupe na EURO: 9:0 je super, ale chceli sme viac

Belgický hráč Romelu Lukaku (vľavo v strede) oslavuje so spoluhráčmi svoj gól. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 11. októbra (TASR) – Na budúcoročné majstrovstvá Európy sa ako prvá kvalifikovala najvyššie postavená krajina v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Belgičania to dokázali už po siedmych dueloch, keď v nich nestratili ani jediný bod a dosiahli impozantné skóre 28:1. Pozíciu lídra kvalifikačnej I-skupiny navyše potvrdili jednoznačným triumfom nad "trpaslíkom" San Marínom 9:0."Červení diabli" sú tri kolá pred koncom kvalifikácie na čele tabuľky o tri body pred druhým Ruskom, ktoré ich môže ako jediné ešte predbehnúť. Pred tretím Cyprom majú nedostihnuteľný jedenásťbodový náskok. Pod vysoký štvrtkový triumf sa podpísal dvoma presnými zásahmi a jednou asistenciou útočník Romelu Lukaku.povedal útočník Interu Miláno. Belgičania totiž štvrtkovým výkonom vyrovnali svoj historicky najvyšší gólový rozdiel, keď v rokoch 1994 a 2017 zdolali Zambiu a Gibraltár rovnako 9:0 a v roku 2001 triumfovali nad San Marínom 10:1.Lukakua po zápase neoslavovali len fanúšikovia Belgicka, ale aj tí z Manchestru United. Práve tam totiž dvadsaťšesťročný stredný útočník ešte v lete pôsobil, no tréner Ole Gunnar Solskjaer ho v auguste predal do Interu.napísali po zápase mnohí fanúšikovia na sociálne siete. Lukakuovi sa po prestupe darí, za Inter dal tri góly a v troch dueloch kvalifikácie na EURO dokonca už päť. V 83 zápasoch v národnom drese zaznamenal už 51 zásahov.Okrem neho dali góly aj Nacer Chadli, Toby Alderweireld, Youri Tielemans, Christian Benteke, Timothy Castagne, osemnásťročný mladík Yari Verschaeren a vlastný gól si strelil Cristian Brolli.citovala agentúra AFP kapitána Edena Hazarda.S vysokým triumfom bol veľmi spokojný aj španielsky tréner Belgicka Roberto Martinez.