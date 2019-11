Belgičania kritizujú najneekologickejší let: Trvá 9 minút

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 6. novembra (TASR) - Belgicko podporuje možno najneekologickejšie letecké spojenie. Podľa televíznej stanice RTBF to tvrdí belgické ekologické hnutie Demain (Zajtrajšok), ktoré upozornilo na zbytočnosť letu medzi letiskami v holandskom Maastrichte a belgickom Liege.Podľa hnutia Demain je táto linka zbytočnou ekologickou záťažou, keďže ide o spojenie v celkovej dĺžke 38 kilometrov, pričom samotný let trvá iba deväť minút.uviedol pre RTBF Pierre Eyben z hnutia Demain. Upozornil, že ide o let, ku ktorému dochádza každý týždeň a je naviazaný na ďalší let do Mexika.Letecká spoločnosť Qatar Airways v tejto súvislosti spresnila, že k tomuto spojeniu dochádza z technických dôvodov, pretože má zákazníka, ktorý chce odlietať z Maastrichtu, avšak toto letisko nie je prispôsobené na diaľkové lety, a preto je prepravovaný na väčšie letisko v Liege.Podľa členov hnutia Demain však tento príklad zbytočne krátkych letov nie je ojedinelý, lebo letisko v Liege zabezpečuje aj ďalšie dve krátke spojenia, a to s nemeckými letiskami: trasa do Geilenkirchenu, zabezpečená spoločnosťou ASL, meria 58 km, a druhá, do Kolína, ktorú zaisťuje firma Fedex, meria 120 kilometrov.Belgické hnutie upozornilo, že letecká doprava je zodpovedná za viac ako dve percentá celosvetových emisií skleníkových plynov, pričom zaisťuje iba 0,15 percent objemu všetkých prepravovaných nákladov.vysvetlil Eyben.Zároveň dodal, že Valónsko, ako región, pod ktorý spadá letisko v Liege, zrejme v tejto veci nič nedokáže urobiť, ak sa tento "boj" neprenesie na vyššiu, celoeurópsku úroveň.