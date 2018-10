Belgická opozícia chce prerušiť obchodné vzťahy s Rijádom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 22. októbra (TASR) - Belgická opozícia vyzvala v pondelok tamojšiu federálnu vládu na prerušenie všetkých diplomatických a obchodných vzťahov so Saudskou Arábiou v súvislosti s vraždou novinára Džamála Chášukdžího, ktorý bol zabitý v priestoroch saudskoarabského konzulátu v Istanbule.Výzvu zverejnila frankofónna kresťanskodemokratická strana Humanisticko-demokratické centrum (CDH), ktorá je súčasťou valónskej regionálnej vlády a vlády bruselského regiónu, na federálnej úrovni je však v opozícii.Tlačová agentúra Belga informovala o výzve CDH, podľa ktorej by malo BelgickoPodľa CDH vývoj udalostí ukazuje, že saudskoarabský režim nehovorí pravdu a preto je potrebné, aby Belgicko zaujalo rozhodný postoj. To sa má týkať najmä nákupu ropy zo Saudskej Arábie, ale aj širšej otázky saudskoarabských investícií na území Belgicka.Strana CDH zároveň apeluje na to, aby sa táto pozícia Belgicka preniesla aj na. V konkrétnej rovine by to malo mať podobu prerušenia obchodných a diplomatických vzťahov s Rijádom na európskej úrovni a tiež prehodnotenia obchodných vzťahov.Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier sa v súvislosti s Chášukdžího prípadom vyslovil za spoločnú pozíciu Európskej únie voči Saudskej Arábii po tom, ako vláda v Berlíne podporila zmrazenie vývozu zbraní do Saudskej Arábie.