Belgická polícia zaistila v Gente rekordné množstvo kokaínu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gent 23. augusta (TASR) - Takmer dve tony kokaínu v hodnote zhruba 100 miliónov eur zhabala belgická polícia v prístavnom meste Gent. Agentúre DPA to vo štvrtok potvrdil hovorca miestnej polície.Policajný hovorca Patrick Willocx uviedol, že išlo o vôbec najväčší takýto kontraband, aký kedy v Gente zachytili. Kokaín objavila polícia už v utorok na lodi, ktorá zakotvila v tamojšom prístave po tom, ako do Belgicka prišla z Brazílie.Belgicko je podľa agentúry DPA najdôležitejšou tranzitnou krajinou, cez ktorú sa kokaín dostáva do Európy. Podľa údajov EÚ v roku 2016 skonfiškovali práve v tejto krajine 30 z dovedna 71 ton drog zhabaných vtedy na celom území Európy.Dlhodobo bolo najpopulárnejším miestom, cez ktoré sa drogy do Európy dostávali, belgické prístavné mesto Antverpy. Po utorňajšom úlovku však podľa Willocxa zrejme teraz treba upriamiť viac pozornosti i na Gent.