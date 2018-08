Belgickí farmári sa nebránia myšlienke používať poľné roboty pri práci

Ilustračné foto.Foto: TASR/František Iván Ilustračné foto.Foto: TASR/František Iván

Brusel 7. augusta (TASR) - Belgickí farmári uvažujú o nasadzovaní malých robotov pri odstraňovaní buriny na svojich poliach. Uviedla v utorok televízna stanica RTBF.V reportáži RTBF sa uvádza, že ručné vytrhávanie buriny spomedzi úžitkových plodín je zdĺhavé a únavné a navyše v agrorezorte cítiť nedostatok pracovnej sily. Používanie pesticídov je zas škodlivé pre zdravie a životné prostredie. Existuje však alternatíva, ktorá v posledných rokoch spozná rýchly rast: roboty na odstraňovanie buriny.Valónske poľnohospodárske výskumné centrum (CRA-W) vo valónskom mestečku Gembloux testuje rôzne prototypy robotov s cieľom posúdiť ich rozvojový potenciál. Centrum dostalo na tento výskumný program 500.000 eur v podobe regionálnych grantov.Zatiaľ aj Belgičania používajú malý poľný robot označený ako "OZ". Má štyri kolesá, laser pre orientáciu v teréne a sadu nástrojov na používanie. Gérald Tonglet, dovozca tohto typu robotov, ktoré vyrába francúzska firma NAIO Technologies, upozornil, že robot môže byť nasadený napríklad medzi radmi vysadenej kapusty a zabárať ostré nože na tri alebo štyri centimetre pod zem, čím mierne "preorie" vymedzenú plochu a odstráni burinu medzi riadkami zeleniny. Robot vie, že sa má zastaviť (a otočiť) na konci poľa, kde je umiestnená príslušná značka.Tonglet upozornil na situáciu v agrosektore, kde "dnes nikto nechce pracovať na kolenách medzi záhonmi". Vyjadril presvedčenie, že malé poľné roboty budú užitočnými pomocníkmi pre pestovateľov a poľnohospodárov zajtrajška.uviedol Tonglet. Upozornil, že momentálne je jedinou prekážkou rozvoja poľných robotov ich cena. Tá sa pohybuje od 23.000 do 27.000 eur.Podľa RTBF okolo sto robotov OZ je už aktívnych vo Francúzsku, Belgičania zatiaľ kúpili iba tri takéto stroje, ale dovozca je presvedčený, že tento trh sa v najbližších rokoch bude rozvíjať.Naznačuje to aj ďalší poľný robot, ktorý vyvinula švajčiarska firma EcoRobotix. Tá sa zameriava skôr na veľké kultúry obilnín ako na malé záhradníctvo. Robot zo Švajčiarska, ktorý používajú vo Valónsku, má podobu veľkého stola, s dvojitým fotovoltickým panelom na štyroch pohyblivých nožičkách a s dvoma dlhými mechanickými ramenami.Tento model ešte stále používa chemikálie na poli, ale dávkuje ich s oveľa väčšou presnosťou, než to dokáže človek. Konečným cieľom je ničiť burinu pomocou malých dávok pesticídov, ktoré sa už nebudú masovo rozširovať na ošetrované plodiny. Quentin Limbourg, vývojár z CRA-W upozornil, že robot je obdarený istou formou umelej inteligencie, čo mu umožní "vzdelávať sa" a odlišovať škodlivé buriny od pestovanej plodiny a stať sa autonómnym strojom so schopnosťou rozhodnúť sa pre konkrétny zákrok s "chirurgickou presnosťou".Limbourg priznal, že v súčasnom štádiu vývoja tento model robota dokáže znížiť dávkovanie pesticídov o 20 %, v nasledujúcich rokoch sa však očakáva dôraznejší vedecký pokrok, ktorý zlepší parametre tohto typu poľného robota.CRA-W na svojich pozemkoch v Gembloux testuje rôzne prototypy poľných robotov. Výsledky sú určené pre valónskych farmárov, ktorí chcú investovať do týchto technológií a vybrať si model robota podľa svojich potrieb a podľa technologických obmedzení, pretože nie všetky poľné roboty majú rovnaké funkcie.