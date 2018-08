Belgickí piloti Ryanairu uvažujú o ďalšom štrajku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 1. augusta (TASR) - Tisíce cestujúcich leteckou spoločnosťou Ryanair môžu koncom budúceho týždňa zažiť nečakané prekvapenie. Svoj zámer štrajkovať totiž v stredu oznámili belgickí piloti tejto spoločnosti. Štrajkovať chcú v piatok 10. augusta.Podľa údajov flámskej televíznej stanice VRT za výzvou na štrajk stoja dve odborové združenia, ktoré zastupujú záujmy belgických pilotov spoločnosti Ryanair. Asociácia kresťanských odborových združení (ACV/CSC) a Belgické združenie palubného personálu (BeCA) vyzvali svojich členov - pilotov spoločnosti Ryanair -, aby 10. augusta podnikli štrajkovú akciu.Tento štrajk má byť súčasťou celoeurópskej série štrajkov zamestnancov spoločnosti Ryanair. V dňoch 25. a 26. júla palubný personál v mnohých európskych krajinách, aj v Belgicku, prikročil k štrajku. Vedenie spoločnosti tieto protesty odsúdilo a varovalo, že by mohli viesť k redukcii letov aj pracovných miest.Belgické odbory zastupujúce pilotov podľa VRT tvrdia, že vedenie leteckej spoločnosti používa techniky zastrašovania proti tým, ktorí sa zúčastnili na doterajších protestných akciách. Odborom sa nepáčia ani plány spoločnosti Ryanair presunúť 100 pracovných miest pilotov a 200 pozícií členov posádok z Írska do Poľska.Odbory vyzývajú vedenie spoločnosti, aby zvrátilo rozhodnutie o presune pracovných miest a aby zastavilo údajné zastrašovanie personálu. Podľa stanoviska odborov by národné vlády ako aj inštitúcie EÚ mali odsúdiť praktiky spoločnosti Ryanair.