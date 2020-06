Belgicko pokračuje v uvoľňovaní obmedzení, otvorí bary a reštaurácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - V Belgicku budú od pondelka otvorené bary a reštaurácie, ktoré zatvorili pred viac ako dvoma mesiacmi v rámci obmedzení na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Stane sa tak v súvislosti s ďalšou fázou uvoľňovania obmedzení.Premiérka Sophie Wilmesová v stredu uviedla, že kiná a iné kultúrne strediská si budú musieť počkať na otvorenie do 1. júla, pričom počet návštevníkov nebude môcť byť vyšší ako 200. Dodala, že v baroch a reštauráciách bude potrebné dodržiavať protokol o verejnom zdraví.Stoly budú od seba minimálne 1,5 metra a bude pri nich môcť sedieť maximálne desať ľudí. Čašníci budú musieť nosiť rúška. "Nie je to koniec, ale je to veľký krok vpred," vyhlásila politička. "Nemyslite si, že epidémia je už za nami. Vírus ešte nezmizol, a takisto ani riziká," povedala.Od pondelka sa Belgičania budú môcť stretávať každý týždeň s desiatimi rôznymi ľuďmi okrem tých, s ktorými zdieľajú domácnosť. Wilmes takisto oznámila, že krajina od 15. júna otvorí hranice pre všetky štáty schengenského priestoru a tiež pre Veľkú Britániu. Belgicko od vypuknutia pandémie zaregistrovalo viac ako 9500 úmrtí spojených s COVID-19.