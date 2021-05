Belgicko pokračuje v uvoľňovaní opatrení proti koronavírusu, otvorí aj interiéry reštaurácií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Belgická vláda v utorok ohlásila od budúceho mesiaca ďalšie uvoľnenie reštrikcií zameraných proti šíreniu koronavírusu. Dúfa pritom, že krajina sa opätovne úplne otvorí od 1. septembra.Po zrušení zákazu vychádzania a otvorení terás barov a reštaurácií, ktoré nadobudlo platnosť od minulého víkendu, budú môcť belgické pohostinské zariadenia od 9. júna obsluhovať hostí aj v interiéroch. Povedal to premiér Alexander De Croo Belgická vláda zároveň naznačila, že od polovice augusta by sa mohli opäť konať veľké hudobné festivaly, pričom sa bude kontrolovať, či ich návštevníci boli zaočkovaní alebo majú doklad o negatívnom teste. Bodom obratu sa stala vakcinácia, keďže prvú dávku očkovacej látky už dostalo približne 3,5 milióna Belgičanov, čiže 38 percent populácie krajiny. Viac ako milión obyvateľov je už úplne zaočkovaných.„Cieľom je maximálne uvoľniť opatrenia od 1. septembra," povedal belgický premiér. „Avšak stane sa to len vtedy, ak udržíme pod kontrolou situáciu v nemocniciach," dodal a upozornil, že obyvatelia stále musia nosiť rúška a dodržiavať pravidlá spoločenského odstupu.