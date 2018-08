Belgicko pomáha pri vyšetrovaní prípravy atentátu v Nemecku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 24. augusta (TASR) - Belgicko sa zúčastňuje na vyšetrovaní prípadu, v ktorom sú ruský občan Magomed-Ali C. a francúzsky občan Clement B. podozriví z prípravy atentátu za pomoci výbušnín na pôde Nemecka. Uviedla to v piatok tlačová agentúra Belga.Pripomenula, že Magomed-Ali C., občan Ruskej federácie, je podozrivý z terorizmu a v stredu (22.8.) bol zatknutý v Berlíne za plánovanie útoku na nemeckej pôde a za členstvo v radikálnej islamistickej skupine.Belgická federálna prokuratúra potvrdila informácie o vyšetrovaní a spresnila, že ide o spoločné úsilie vyšetrovateľov z Belgicka, Francúzska a Nemecka.Francúzsko sa do prípadu zapojilo kvôli Clementovi B., ktorého úrady zatkli a uväznili v apríli 2017 v Marseille pre iné zločiny. Počas zatknutia mal pri sebe strelné zbrane a tri kilogramy výbušniny TATP (peroxid acetónu).Následné vyšetrovanie francúzskych orgánov ukázalo, že Clement B. bol v minulosti veľmi aktívny na pôde Belgicka. Pravidelne sa pohyboval medzi mestami Liege a Verviers, kde dlhodobo žil, a Nemeckom, kde spolu s Magomedom-Alim C. pripravovali plány útoku. Jeho aktivity vysledovali aj v Antverpách. Belgické úrady ho pred niekoľkými rokmi začali vyšetrovať pre účasť na aktivitách čečenskej teroristickej bunky, v januári 2015 však "zmizol" a Belgičania nemali o ňom správy až do jeho vlaňajšieho zatknutia.Podľa zistení vyšetrovateľov Magomed-Ali C. v októbri 2016 prebral a skrýval vo svojom byte veľké množstvo TATP. Spolu s Clementom B. plánovali vyrobiť funkčné výbušniny, ktoré chceli použiť v Nemecku v zatiaľ nespresnený čas a na nespresnenom mieste. V dôsledku policajných aktivít sa však dvojica rozišla a nemecké úrady priznávajú, že nemajú informácie o tom, čo sa stalo s výbušninami.(spravodajca TASR Jaromír Novak)