Belgicko sa obáva ďalšej vlny pandémie, denné počty infikovaných opäť narastajú

18.3.2021 (Webnoviny.sk) - Belgicko sa obáva ďalšej vlny infekcií koronavírusu , keďže denný počet nových prípadov COVID-19 v priebehu týždňa stúpol o takmer 30 percent. Podľa údajov belgického národného inštitútu verejného zdravia Sciensano v posledných siedmich dňoch v priemere pribúdalo 3 052 nákaz denne, čo bol rast o 29 percent. Počet hospitalizácií s ochorením COVID-19 sa v rovnakom období tiež zvýšil, a to o 16 percent.Počet úmrtí v krajine v dôsledku koronavírusu však zostal stabilný. Belgické zdravotnícke úrady tento týždeň konštatovali, že vakcinačná kampaň v domovoch dôchodcov je intenzívna a mohla by byť vysvetlením stagnácie počtu úmrtí, keďže veľká časť ľudí vo veku nad 85 rokov bola zaočkovaná.Podľa belgických médií by mohlo najnovšie zvýšenie počtu infekcií vládu prinútiť k prehodnoteniu jej rozhodnutia zmierniť na budúci mesiac protipandemické reštrikcie. V súvislosti s nákazou koronavírusom v Belgicku, ktoré má 11,5 milióna obyvateľov, doteraz zomrelo celkovo 22 600 ľudí.