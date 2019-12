Belgicku sa opäť nepodarilo zostaviť koaličnú vládu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 9. decembra (TASR) - Belgicku ani po 197 dňoch od konania parlamentných volieb (26. mája) nesvitla nádej na zostavenie novej federálnej vlády, ktorá by začala riešiť stagnujúce problémy v tejto krajine. V poradí už tretí "zostavovateľ vlády" - predseda frankofónnej Socialistickej strany (PS) a valónsky expremiér Paul Magnette - v pondelok požiadal kráľa Filipa, aby mu odobral túto funkciu a poveril niekoho iného rozhovormi o formovaní budúcej vlády.Podľa informácií televíznej stanice RTBF sa Magnette zdržal v pondelok popoludní v Kráľovskom paláci iba asi 20 minút. Odovzdal monarchovi svoju poslednú správu o stave koaličných rokovaní a požiadal ho, aby bol pozbavený svojej misie." uviedol Magnette pred médiami s odkazom na svoje doterajšie rokovania. Jeho pokus o zostavenie vládnej koalície s krehkou väčšinou 76 kresiel v 150-člennom federálnom parlamente zahŕňal socialistov, liberálov a zelených, pričom flámski politici boli v menšine voči frankofónnym Valónom.Médiá túto pestrú zostavu označili "dúhová koalícia". Magnette sa rozhodol bojkotovať najväčšiu politickú silu v krajine - Novú flámsku alianciu (N-VA) - a do jeho plánov sa nevmestili ani flámski kresťanskí demokrati (CD&V).Magnette je v poradí už tretím kráľovským zostavovateľom vlády, pred ním v tejto úlohe neuspeli dva tandemy popredných valónsko-flámskych politikov.Podľa RTBF kráľ ako prvých pozval na konzultácie zástupcov vládnuceho liberálneho Reformného hnutia (MR) a flámskych liberálov zo strany Open VLD. Tí zatiaľ svoje pondelňajšie rokovania v Kráľovskom paláci nekomentovali, naznačili iba, že myšlienka "dúhovej koalície" je stále živá.Avšak predseda N-VA Bart De Wever už dal najavo, že je k dispozícii - ak by ho kráľ požiadal - zhostiť sa ďalšej kráľovskej misie zameranej na zostavenie vlády.Belgicko má v Európe povesť "rekordéra" v počte dní bez úradnej a plne funkčnej vlády - v rokoch 2010-11 trvalo 541 dní, kým sa politickým stranám podarilo nájsť podobu funkčnej vládnej koalície.