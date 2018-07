Belgický gólostroj nastúpi proti Japonsku, tímy sa poznajú

Belgickí futbalisti sa tešia po góle počas zápasu G-skupiny Anglicko - Belgicko na MS vo futbale 28. júna 2018 v Kaliningrade. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Osemfinále:

BELGICKO - JAPONSKO, pondelok 2. júla, 20.00 SELČ, Rostov nad Donom (Rostov Arena)



predpokladané zostavy:



Belgicko: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco - Mertens, Lukaku, E. Hazard

Japonsko: Kavašima – H. Sakai, Jošida, Makino, Nagatomo – Šibasaki, Hasebe – Haraguči, Kagawa, Inui – Osako

Rostov nad Donom 2. júla (TASR) - Futbalisti Belgicka nastúpia na osemfinále majstrovstiev sveta v Rusku s vizitkou najproduktívnejšieho mužstva skupinovej fázy. Po deviatich góloch do siete Panamy (3:0), Tuniska (5:2) a Anglicka (1:0) na nich čakajú v pondelok o 20.00 h SELČ v Rostove nad Donom Japonci, ktorých cesta do vyraďovacej časti bola omnoho zložitejšia.Belgická ofenzíva vzbudzovala rešpekt už pred záverečným turnajom. V desiatich stretnutiach kvalifikácie nastrieľala 43 gólov, čo bolo najviac spoločne s Nemeckom. V prospech európskeho zástupcu hovorí aj bilancia vzájomných zápasov s ázijskými súpermi na MS, zo šiestich duelov zvíťazil v troch, dvakrát remizoval a prehral raz. Útočník Romelu Lukaku, ktorý má v Rusku na konte štyri góly, sa stihol uzdraviť, fit sú aj obrancova Thomas Vermaelen či Vincent Kompany.Toto všetko odsúva Japonsko do úlohy outsidera. Zo skupiny postúpilo z druhej pozície na úkor Senegalu iba zásluhou lepšej bilancie v hodnotení fair play. Po víťazstve nad Kolumbiou 2:1 remizovalo so Senegalom 2:2 a podľahlo Poľsku (0:1). Do osemfinále vrátilo po ôsmich rokoch, v Juhoafrickej republike 2010 ho vyradil Paraguaj v jedenástkovom rozstrele.povedal japonský reprezentant Takaši Inui na oficiálnej stránke Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).Súčasnú belgickú generáciu často označujú za "zlatú", zatiaľ však nenapodobnila krajanov z roku 1986, ktorí obsadili na MS štvrté miesto. Pred štyrmi rokmi ešte pod trénerským vedením Marca Wilmotsa prešla v osemfinále cez USA po predĺžení, vo štvrťfinále tesne prehrala s neskoršími vicemajstrami sveta z Argentíny. Teraz šéfuje lavičke španielsky kouč Roberto Martinez:V novembri minulého roka sa v Bruggách zrodilo víťazstvo Belgicka 1:0, o ktorom rozhodol Lukaku. Ako príprava sčasti slúžilo aj záverečné vystúpenie v skupine proti Anglicku, keď dostalo šancu viacero nových hráčov. Zhostil sa jej autor jediného zásahu Adnan Januzaj: "Martinez má k dispozícii aj Driesa Mertensa, ktorý otvoril skóre proti Paname.zdôraznil Mertens. Gólom súpera sa snaží zabrániť brankár Thibaut Courtois:Stretnutie odvysiela v priamom prenose Jednotka RTVS.