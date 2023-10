Belgický minister spravodlivosti rezignoval po zistení, že prípadom strelca z Bruselu sa sudca nezaoberal a nevydali ho Tunisku

Chyba s drastickými následkami

Útočník nebol vedený ako nebezpečný

21.10.2023 (SITA.sk) - Belgický minister spravodlivosti Vincent Van Quickenborne v piatok rezignoval. Urobil tak po tom, čo označil za „monumentálnu chybu“, keď vyšlo najavo, že Tunisko žiadalo o vydanie islamistického extrémistu, ktorý v pondelok večer zabil v Bruseli dvoch Švédov a tretieho zranil. V utorok strelca zabila polícia.„Ráno o deviatej hodine som si všimol nasledujúce prvky: 15. augusta 2022 Tunisko požiadalo o vydanie tohto muža. Táto žiadosť bola odovzdaná 1. septembra, ako to malo byť, justičným expertom bruselskej prokuratúry. Zodpovedný sudca sa touto žiadosťou o vydanie nezaoberal a v súvislosti so spisom sa nekonalo," povedal Van Quickenborne novinárom.„Je to individuálna chyba. Monumentálna chyba. Neprijateľná chyba. Chyba s dramatickými následkami,“ uviedol politik s tým, že predložil svoju rezignáciu premiérovi, pretože za chybu preberá politickú zodpovednosť.Predseda vlády Alexander De Croo na sociálnej a mikroblogovacej sieti X napísal, že prijal ministrovu rezignáciu a rešpektuje jeho odvahu. Premiér na sobotu zvolal stretnutie ministrov a bezpečnostných predstaviteľov, aby sa venovali danému pochybeniu.Útočník Abdesalem Lassoued, ktorý vo videu vyhlásil, že sa inšpiroval extrémistickou skupinou Islamský štát, požiadal o azyl v Belgicku v novembri 2019.Polícia ho poznala a bol podozrivý z obchodovania s ľuďmi, nelegálneho pobytu v Belgicku a z toho, že predstavuje riziko pre štátnu bezpečnosť. Informácie, ktoré belgickým úradom poskytla neidentifikovaná zahraničná vláda, naznačovali, že muž bol radikalizovaný a mal v úmysle odcestovať do zahraničia, aby bojoval vo svätej vojne.Belgické úrady to však nedokázali, takže nebol nikdy uvedený ako nebezpečný. Azyl mu odmietli v októbri 2020 a vyhostenie nariadili v roku 2021. Keďže však nevedeli nájsť jeho adresu, nestalo sa tak. Po pondelkovej streľbe našli jeho miesto pobytu po niekoľkých hodinách.