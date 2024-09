Benátky 2024: Zlatého leva v Benátkach získal film The Room Next Door

Hlavnú cenu medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, Zlatého leva, získal tento rok film The Room Next Door (Vedľajšia izba) španielskeho režiséra Pedra Almodóvara. Oznámila to v sobotu večer v závere 81. ročníka prestížneho podujatia porota, informuje TASR na základe správ agentúr DPA, AFP a Reuters.





Ocenená snímka je prvým celovečerným filmom, ktorý Almodóvar nakrútil v anglickom jazyku. Zaoberá sa v ňom ťažkými témami eutanázie a klimatickej zmeny a rozpráva príbeh dvoch priateliek, ktoré stvárnili herečky Julianne Mooreová a Tilda Swintonová.Almodóvar je plodným režisérom a scenáristom, známym filmami ako Všetko o mojej matke (1999) či Hovor s ňou (2002), za ktoré dostal Oscara. V Benátkach mu pred piatimi rokmi udelili cenu za celoživotný prínos.Za najlepšiu herečku vyhlásili tento rok Nicole Kidmanovú za úlohu v erotickom trileri Babygirl holandskej režisérky Haliny Reijnovej. Najlepším hercom je podľa poroty Francúz Vincent Lindon v snímke Jouer avec le feu (Hra s ohňom), v ktorej ako slobodný otec zápasí s radikalizáciou svojho syna krajnou pravicou.Veľkú cenu poroty, druhú najvýznamnejšiu trofej benátskeho festivalu, si odniesla talianska režisérka Maura Delperová za drámu Vermiglio zasadenú do talianskych Álp počas druhej svetovej vojny.Strieborného leva za najlepšiu réžiu dostal americký tvorca Brady Corbet za triapolhodinovú drámu The Brutalist. Film v hlavnej úlohe s Adrienom Brodym zachytáva 30 rokov v živote židovského architekta maďarského pôvodu a preživšieho holokaustu Lászlóa Totha.Osobitnú cenu poroty získala gruzínska režisérka Dea Kulumbegašviliová za snímku April.Medzinárodný filmový festival v talianskych Benátkach je najstarším podujatím svojho druhu na svete a popri festivale vo francúzskom Cannes a nemeckom Berlinale sa považuje za jeden z troch najvýznamnejších.V poradí 81. ročník sa konal od 28. augusta a o Zlatého leva pre najlepší film sa uchádzalo 21 diel. O oceneniach rozhodla medzinárodná porota, ktorej predsedala francúzska herečka Isabelle Huppertová.Ocenenie Zlatý lev za celoživotný prínos udelili v úvode festivalu americkej herečke Sigourney Weaverovej.