Benátky chcú uľahčiť mobilitu v meste, gondolieri sa obávajú o živobytie

11.5.2020 (Webnoviny.sk) - V čase, keď sa premávka na benátskych kanáloch v dôsledku pandémie koronavírusu výrazne zredukovala, sa začalo diskutovať o možnosti zavedenia elektrických gondol, ktoré by mohli prevážať ľudí z jedného brehu na druhý."Elektrické gondoly sú pre Benátky tým správnym riešením. Sú ekologické, nespôsobujú hluk ani vlnenie a uľahčili by mobilitu v meste," povedal autor nápadu, 88-ročný majiteľ legendárneho Harry’s Baru Arrigo Cipriani pre pondelňajšie vydanie denníka Il Gazzettino.Jeho návrh vyvolal okamžite živú diskusiu. Kým jedni sú nápadu naklonení, gondolieri sa obávajú o svoje tradičné živobytie. Pred koronakrízou brázdilo benátske kanály so svojimi čiernymi bárkami viac než 400 gondolierov. Jedna takáto 50-minútová plavba pritom stojí aj viac než 70 eur.