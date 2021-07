Benátky nebudú na zozname ohrozených miest svetového dedičstva UNESCO, vyhli sa tomu zámerne

Benátky a ich lagúna sa vyhli zaradeniu na zoznam ohrozených miest svetového dedičstva UNESCO . Stalo sa tak po tom, ako Taliansko schválilo zákaz plavby pre obrovské výletné lode v historickom centre.

Pamiatkarské združenia však rozhodnutie komisie Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) okamžite skritizovali.

Správa o ochrane Benátok

Pozornosť pre Benátky

Ohrozená lagúna

Citlivé morské prostredie

22.7.2021 (Webnoviny.sk) -Komisia, ktorá tento týždeň zasadá v Pekingu, miesto toho požiadala Taliansko, aby do decembra 2022 doručilo správu o aktuálnom stave snáh o ochranu Benátok pred nadmerným turizmom, poklesom populácie a tiež ďalšími problémami, ktorú zvážia na zasadnutí v roku 2023.Talianska vláda tento mesiac v snahe vyhnúť sa zaradeniu na zoznam ohrozených miest svetového dedičstva schválila zákaz, ktorý nadobudne účinnosť 1. augusta. Týka sa povodia lagúny neďaleko Námestia svätého Marka a kanála Giudecca.Minister kultúry Dario Franceschini rozhodnutie komisie privítal a pripísal ho práve spomenutému zákazu. „Celosvetová pozornosť venovaná Benátkam musí zostať vysoká a je povinnosťou každého pracovať v záujme ochrany lagúny a snažiť sa nájsť udržateľnú cestu rozvoja pre toto unikátne prostredie,“ uviedol vo vyhlásení.Mimovládne organizácie, ktoré sa na procese zúčastňovali ako pozorovatelia, však upozorňujú, že zákaz pre lode sa dotýka len jedného z mnohých problémov, ktorým čelia Benátky. Medzi ne patria nadmerný turizmus, manažment kultúrnych a prírodných zdrojov alebo riadenie urbánneho rozvoja.Dočasné rozhodnutie kotviť výletné lode v priemyselnom prístave Marghera navyše podľa nich naďalej ohrozuje lagúnu. Zároveň tiež upozornili, že zatiaľ nie sú žiadne dlhodobé plány na to, ako zvládať lode a turizmus v meste.Masový turizmus v Benátkach kulminoval na úrovni 25 miliónov návštevníkov v roku 2019, zatiaľ čo mesto s približne 50-tisíc obyvateľmi, ročne stratí asi tisíc Benátčanov.Výletné lode s tisíckami turistov v Benátkach dlhodobo ohrozujú citlivé morské prostredie. Ochrancovia životného prostredia a kultúrneho dedičstva bojujú po celé desaťročia s obchodnými záujmami, pretože odvetvie výletných plavieb je hlavným zdrojom príjmov mesta.Zákaz sa vzťahuje na lode s hmotnosťou viac ako 25-tisíc ton alebo dlhšie ako 180 metrov, prípadne s inými charakteristikami, napríklad plavidlá, ktoré by mohli silne znečistiť životné prostredie v Benátkach.Kancelária premiéra Maria Draghiho poznamenala, že lode kotviace v Benátkach by mali prepravovať nanajvýš okolo 200 cestujúcich.