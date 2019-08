Benátky zakážu veľkým lodiam vstup do historického centra

Na archívnej snímke loďky prechádzajú cez tamojší známy most Ponte di Rialto v Benátkach. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 8. augusta (TASR) - Veľké výletné lode budú mať zákaz vstupu do historického centra Benátok, oznámila vo štvrtok talianska vláda. Plavidlá s hmotnosťou viac než 1000 ton budú od septembra presmerovávané z určitých vodných ciest. Opatrenie prichádza po júnovom incidente, keď obrovská výletná loď kolidovala s dokom a spôsobila zranenia piatim osobám.Pamiatkari však tvrdia, že vládne plány sú nepostačujúce na prevenciu podvodnej erózie a znečistenia v tomto lagúnovom meste. Od septembra budú niektoré výletné lode nútené zakotviť v termináloch Fusina a Lombardia mimo mestského centra, informoval denník Financial Times. Koncom roka 2020 bude odkláňaná tretina všetkých lodí.Kritici dlhodobo hovoria, že vlny vytvárané výletnými loďami narúšajú základy mesta, ktoré pravidelne sužujú povodne. Iní sa tiež sťažujú, že plavidlá uberajú z krásy historických zákutí Benátok a privážajú do mesta príliš mnoho turistov.Zmienený incident z júna, keď 275-metrová výletná loď MSC Opera narazila do doku a malého turistického člnu v kanále Giudecca, podnietila odporcov, aby vyzvali na definitívny zákaz vstupu veľkých výletných lodí do centra Benátok. Kanál Giudecca, ktorý vedie blízko obľúbeného Námestia sv. Marka, je jednou z hlavných benátskych plavebných trás.Talianska vláda v roku 2013 zakázala plavidlám s hmotnosťou viac než 96.000 ton vstup do centrálnej časti kanála Giudecca, ale daná legislatíva bola neskôr zrušená. V roku 2017 úrady oznámili, že väčšie plavidlá budú odkláňané od historického centra Benátok, avšak predpokladaná implementácia týchto plánov bude trvať štyri roky.