Benedikt XVI. bol navštíviť umierajúceho brata, od návratu z Nemecka je chorý

Benedikt XVI. by chcel biografiu napísať sám

Návšteva umierajúceho brata

3.8.2020 (Webnoviny.sk) - Emeritný pápež Benedikt XVI. ochorel po návrate z rodného Bavorska, kde bol navštíviť svojho brata, ktorý zomrel minulý mesiac. V pondelok o tom informovali nemecké médiá.Denník Passauer Neue Presse cituje jeho životopisca Petra Seewalda, podľa ktorého 93-ročný Benedikt trpí od návratu do Ríma infekciou na tvári.Seewald, ktorý už publikoval viacero rozhovorov s Benediktom, emeritnému pápežovi podľa novín v sobotu odovzdal kópiu biografie.Benedikt je podľa neho optimisticky naladený a vyjadril sa, že ak naberie silu, písal by aj sám, no podľa Seewalda je fyzicky veľmi krehký.Benedikt v júni absolvoval štvordňovú návštevu bavorského Regensburgu, aby sa ešte mohol stretnúť s bratom. Bola to jeho prvá cesta mimo Talianska od roku 2013, keď sa vzdal pápežského úradu.Benedikt, ktorého v roku 2005 zvolili za nástupcu zosnulého Jána Pavla II., bol prvým pápežom, ktorý dobrovoľne abdikoval. Jeho nástupcom sa stal pápež František.