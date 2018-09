Benefity Union zdravotnej poisťovne presvedčili už takmer 50 000 ľudí

Foto: Foto:

Bratislava 25. septembra (OTS) - Ako prvá zdravotná poisťovňa priniesla takzvaný dentálny benefit, v ktorom prispieva 100 eur na akékoľvek zubné ošetrenie a dentálnu hygienu deťom aj dospelým a týka sa to aj nových poistencov. Deťom do 18 rokov poisťovňa hradí doplatky za lieky a dietetické potraviny a to dokonca v neobmedzenej výške. Ako jediná poisťovňa hradí služby pôrodných asistentiek, poskytuje príspevok vo výške 30 eur na nákup novorodeneckých potrieb v e-shope www.mimulo.sk do dovŕšenia 3. mesiaca veku bábätka, prispieva na kurz plávania s bábätkami, zapožičiava monitor dychu Nanny s bezplatnou inštaláciou priamo doma, ktorý môže bábätku zachrániť život. Union zdravotná poisťovňa garantuje svojim poistencom najkratšie čakacie lehoty na CT a MR vyšetrenia, či prispieva na rôzne nepovinné očkovania až do výšky 50%. Vo vybraných zdravotníckych zariadeniach spoločnosti AGEL SK je možné objednať sa na Extra hodinu vyhradenú pre poistencov Unionu. Ako jediná zdravotná ponúka Union svojim poistencom príspevok 70 eur na test potravinovej intolerancie a poistencom nad 50 rokov možnosť bezplatne absolvovať test mentálneho zdravia a mnoho ďalších výhod, ktoré sú dostupné na www.union.sk/vyhody-pre-poistencov Aj keď možnosť prepoistenia sa končí až 30. septembra, už teraz Union zdravotná poisťovňa prijala takmer 50 000 prihlášok od nových poistencov.Okrem najširšej ponuky rôznych benefitov Union zdravotná poisťovňa najkratšie čakacie lehoty, má zazmluvnených takmer 22 000 lekárov po celom Slovensku (čo je viac ako 90%), ktorí sú bez finančnej limitácie, čím je pre poistencov garantovaná dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Unikátne spojenie zdravotnej a komerčnej poisťovne poskytuje poistencom zľavy na rôzne produkty.Zmeniť zdravotnú poisťovňu môžu poistenci len raz ročne a to vždy do konca septembra. Na zmenu poisťovne ostáva už len pár dní a pre tých, ktorí sa chcú prepoistiť do Union zdravotnej poisťovne je k dispozícií jednoduchá online prihláška. Zmenu zdravotnej poisťovne zvládne s online formulárom ktokoľvek a to z pohodlia domova.Vyplnenie zaberie iba pár minút a prihlášku na podpis doručí budúcemu poistencovi bezplatne kuriér. Je len na poistencovi, akú formu doručenia si vyberie. Zmenu zdravotnej poisťovne je možné zrealizovať aj telefonicky v pracovné dni od 7:30 do 18:00 prostredníctvom call centra, kde vyškolení operátori vyplnia prihlášku za budúceho poistenca a pošlú mu ju na podpis. V prípade potreby operátori poskytnú akúkoľvek pomoc, či radu. Prihlášku je možné aj stiahnuť z webovej stránky www.union.sk/stante-sa-nasim-poistencom , vytlačiť, vyplniť a zaslať poštou na adresu zdravotnej poisťovne. No a vybaviť zmenu zdravotnej poisťovne je možné spraviť na kontaktných miestach po celom Slovensku. Presný zoznam kontaktných miest je dostupný aj na www.union.sk/union-zp-kontakty