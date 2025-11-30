Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 30.11.2025
30. novembra 2025

Benešove dekréty sú podľa Tarabu uzavretá vec, ich spochybňovanie by riešil trestným zákonom


Tagy: Minister životného prostredia SR

Benešove dekréty sú podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu uzavretá vec, je to hrubá čiara za nami. A spochybňovanie ich existencie alebo obmedzovanie ich ...



6720c415cb6bb513241007 676x451 30.11.2025 (SITA.sk) - Benešove dekréty sú podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu uzavretá vec, je to hrubá čiara za nami. A spochybňovanie ich existencie alebo obmedzovanie ich platnosti môže spochybniť všetky vlastnícke práva na Slovensku, aj v prípade príslušníkov maďarskej menšiny, ktorá tu žije. V relácii televízie TA3 V politike Taraba povedal, že ak Progresívne Slovensko s touto témou neprestane, bude to treba zadefinovať do trestného zákona, podobne ako napríklad fašizmus.


"Tá téma nikoho na Slovensku dnes ani netrápi, je to uzavretá vec aj medzi Maďarskom a Slovenskom. Rozdúchavate tu národnostné vášne," povedal Taraba predsedníčke poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzane Mesterovej.

Podľa nej Progresívne Slovensko nenavrhuje zrušenie Benešových dekrétov, ani ich otváranie. "My ich akceptujeme ako súčasť našej histórie a nášho právneho poriadku. Čo navrhujeme, je, aby dnes na ich právnom základe nevznikali nové právne skutočnosti a nevznikala pochybnosť o tom, kto vlastní majetok," reagovala Mesterová.

Progresívne Slovensko na výjazdovom rokovaní na juhu Slovenska odmietlo princíp kolektívnej viny, ktorý po vojne viedol k vysídľovaniu Maďarov. Prijalo niekoľko uznesení, ktoré vládu vyzývajú vládu na gestá dobrej vôle voči maďarskej menšine.


Zdroj: SITA.sk - Benešove dekréty sú podľa Tarabu uzavretá vec, ich spochybňovanie by riešil trestným zákonom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister životného prostredia SR
