Benjamin Netanjahu je opäť premiérom Izraela, krajina má najpravicovejšiu a najkonzervatívnejšiu vládu v histórii

29.12.2022 (Webnoviny.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok zložil prísahu ako predseda najpravicovejšej a nábožensky najkonzervatívnejšej vlády v histórii krajiny.Stalo sa tak po tom, čo izraelský parlament Knesset vyslovil dôveru jeho novej vláde. Netanjahu sa vrátil do vlády po roku v opozícii a vstúpil tak do svojho šiesteho funkčného obdobia.Nová izraelská vláda, ktorá pozostáva z ultranacionalistických a náboženských strán, už vyvolala bezprecedentný rozruch v izraelskej spoločnosti, vrátane obranných inštitúcií, podnikov, LGBTQ komunity, sekulárnych Židov a ďalších.Zaviazala sa totiž uprednostniť rozširovanie osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu, rozšíriť masívne dotácie svojim ultraortodoxným spojencom a presadiť rozsiahlu reformu súdneho systému, ktorá by mohla ohroziť demokratické inštitúcie v Izraeli.