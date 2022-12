Beňová: Budúci rok bude pred nami veľa výziev, ktoré preveria aj schopnosť prehlbovania koordinácie medzi štátmi EÚ

Strategická ochrana priemyslu

Utečenci, energie a plyn

Prelomové pravidlá pre online priestor

25.12.2022 (Webnoviny.sk) - Budúci rok bude pred nami nepochybne stáť veľké množstvo výziev, ktoré preveria aj schopnosť prehlbovania koordinácie medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ) Ako ďalej uviedla europoslankyňa Monika Beňová (SAD, SK) v tlačovej správe, bude sa to týkať najmä pomoci Ukrajine, vyrovnávania sa s pokračujúcimi krízami a hľadania nových možností rozvoja spolupráce a partnerstva v oblasti obrany a bezpečnosti.„Napriek v súčasnosti zdanlivo bezvýchodiskovej situácii je potrebné, aby sa EÚ a jej inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu aktívne podieľali na hľadaní mierového riešenia prebiehajúceho konfliktu," uviedla Beňová.Základnou podmienku na riešenie tohto konfliktu musí byť podľa europoslankyne vnímanie Ukrajiny ako suverénneho a zvrchovaného štátu s nespochybniteľnou územnou celistvosťou. Beňová zároveň zhodnotila, že v roku 2022 sa Európsky parlament zameriaval najmä na vyrovnávanie sa s rôznymi druhmi kríz.„Na začiatku roka išlo najmä o opatrenia týkajúce sa pomoci krajinám pri hospodárskej obnove. Rozširovala sa spolupráca v prípade zdravotnej únie, podporovaný bol i rozvoj digitalizácie spolu so zaistením bezpečnejšieho online prostredia. Zároveň situáciu v Európe, samozrejme, zásadným spôsobom zmenila nezmyselná ruská vojenská agresia voči Ukrajine," skonštatovala.Europoslankyňa ďalej dodala, že opatrenia, ktorých prijímanie podporoval i Európsky parlament, sa majú zameriavať na strategickú ochranu európskeho priemyslu, fungovanie regionálnych samospráv, ale aj drobných odberateľov energií.„Členské štáty vrátane Slovenska dostali, napr. možnosť presunúť nevyužité eurofondy na pomoc obyvateľom a firmám, ktoré sú zasiahnuté vysokými cenami energií ," uviedla. V roku 2022 sa Európsky parlament venoval otázkam vojny na Ukrajine , prílevom utečencov, ohrozenia dostupnosti energetických surovín či potrebou zvýšiť bezpečnosť EÚ.Zároveň odobril striktnejšie pravidlá napĺňania zásobníkov plynu s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok počas zimy, schválil uvoľnenie prostriedkov pre členské štáty, ktoré poskytli útočisko Ukrajincom a taktiež prijal kroky na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti Európsky parlament ďalej prijal smernicu o primeraných minimálnych mzdách v EÚ a vydali odporúčania na zlepšenie situácie v rómskych osadách v únii. Poslanci taktiež predĺžili systém roamingu za vnútroštátne ceny o ďalších desať rokov a taktiež prijali prelomové pravidlá týkajúce sa online priestoru.V budúcom roku majú poslanci európskeho parlamentu zaoberať energetikou, obehovým hospodárstvom, migráciou či bezpečnosťou v online prostredí. Budú rokovať o návrhoch právneho rámca pre umelú inteligenciu, pravidiel pre kryptomeny či tzv. aktu o údajoch, ktorý by mal ustanoviť spoločné pravidlá na reguláciu zdieľania údajov pri používaní prepojených produktov alebo súvisiacich služieb.Ďalej bude parlament rokovať o európskom akte o čipoch, ktorý by mal v rámci reakcie na celosvetový nedostatok polovodičov zaistiť, aby EÚ v tejto oblasti disponovala potrebnými zručnosťami, nástrojmi a technológiami.