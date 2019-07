Beňová: EP dohodu o top pozíciách asi odobrí

Na archívnej snímke Monika Beňová. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 3. júla (TASR) - Politické frakcie v Európskom parlamente (EP) dali najavo nespokojnosť s dohodou o obsadení najvyšších pozícií v inštitúciách EÚ, ktorá sa zrodila po trojdňovom mimoriadnom summite v Bruseli. Aj napriek tomu europarlament na svojom zasadnutí o dva týždne zrejme tento balík mien schváli, uviedla v stredu slovenská europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) z parlamentnej frakcie európskych socialistov a demokratov (S&D).Beňová priznala, že v europarlamente je takmer 65 percent nových poslancov a tak trochu to skomplikovalo stredajší proces volieb predsedu EP, pretože nie všetci celkom rozumeli, ako prebiehajú rokovania v politických frakciách či komunikácia s Radou EÚ.Podľa jej slov je dobré, že Európskej komisii by po prvý raz mala šéfovať žena, Nemka Ursula von der Leyenová, a s ohľadom na obsadenie top pozícií, ktoré odporučila Európska rada, dodala, že treba vychádzať z reality, podľa ktorej májové eurovoľby vyhrala Európska ľudová strana (EPP) a socialisti boli až druhí.Za problém však považuje, že zlyhal proces tzv. špicenkandidátov, medzi ktorými boli aj socialista Frans Timmermans a líder ľudovcov David Weber. Timmermans ani Weber nemali pri hlasovaní lídrov EÚ podporu krajín Vyšehradskej štvorky (V4), Beňová však upozornila, že napríklad Timmermans ani raz nenavštívil Slovensko a je pre občanov SR neznámy.Beňová pripomenula, že dohoda šéfov vlád a štátov z Bruselu znamená, že post predsedu EP v prvej časti volebného obdobia pripadne socialistom, a tí sa v utorok večer rozhodli pre Taliana Davida Sassoliho.zhodnotila situáciu s top pozíciami v EÚ.Zároveň dodala, že na druhom júlovom plenárnom zasadnutí EP (15.-18.7) europoslanci zrejme odobria balík štyroch mien pre obsadenie pozícií predsedov Európskej komisie, Európskej rady, šéfa diplomacie EÚ a šéfa Európskej centrálnej banky.uviedla.Poslanec Martin Šimečka (PS) z liberálno-centristickej frakcie Obnovme Európu s odkazom na proces, ktorý určil, kto obsadí kľúčové posty v EÚ, priznal, že to nie je pekný pohľad.opísal situáciu. Dodal, že je zvláštne, ak v európskych voľbách takmer 200 miliónov ľudí volilo podobu nového europarlamentu a nakoniec rozhodne 28 ľudí za zavretými dverami.priznal Šimečka.(spravodajca TASR Jaromír Novak)