Beňová sa v EP venovala témam zrovnoprávňovania zamestnancov v EÚ

Bratislava/Štrasburg 28. júla (TASR) – Počas svojho tretieho volebného obdobia sa europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) venovala predovšetkým témam, ktoré sa týkali zrovnoprávňovania zamestnancov vo všetkých členských štátoch EÚ.Odpovedala počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu na otázku TASR, čomu sa venovala počas súčasného volebného obdobia.Ďalej zdôraznila tému rovnakej kvality potravín a boja proti schránkovým firmám.konštatovala Beňová.Europoslankyňa si taktiež myslí, že je veľmi dôležité sa zameriavať na témy, na ktorých môže poslanec kontinuálne pracovať.uviedla, pričom zároveň dodala, že výbor LIBE sa zameriava na témy ako napríklad migrácia, ochrana práv a postavenie žien členských štátov EÚ či hendikepovaných ľudí. Bola tieňovou spravodajkyňou pre správu o výmene daktyloskopických informácií medzi členskými štátmi, ktoré môžu viesť k uľahčeniu boja s kriminalitou alebo aj s terorizmom.Monika Beňová uviedla, že ak by dostala ponuku opäť kandidovať na pozíciu europoslankyne, určite by ju prijala.spresnila. Zároveň dodala, že na pôde materskej strany bude navrhovať témy, ktoré by rada dotiahla do konca – tému dvojitej kvality potravín a tým pádom ochrany spotrebiteľa, boja proti schránkovým firmám a najmä témy, ktoré sa týkajú sociálnej politiky teda európskej minimálnej mzdy a vyrovnávania miezd zamestnancov v rovnakých podnikoch za rovnakú prácu.V roku 2016, keď TASR oslovila všetkých poslancov v polčase ich vládnutia, označila europoslankyňa za jednu z dôležitých úloh slovenských zástupcov v EP schopnosť aktívne a zmysluplne interpretovať a prenášať témy, ktoré sa riešia na európskej úrovni, bližšie na domácu. Už vtedy avizovala spoluautorstvo pri príprave niekoľkých materiálov a deklarácií zameraných na zlepšovanie podmienok pre hendikepovaných ľudí v EÚ, posun v oblasti európskej minimálnej mzdy či ochrany spotrebiteľa predovšetkým v súvislosti so zlepšením monitorovania kvality potravinárskych výrobkov.Je poslankyňou za frakciu Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov. Ďalej je členkou Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a Delegácie pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT (Afrika, Karibik a Tichomorie)-EÚ. Okrem toho je náhradníčkou vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, v Delegácii pre vzťahy s Izraelom a v Delegácii pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení.