Beňuš sa zameriava na Londýn, verí v úspešnú kvalifikáciu

Slovenskí reprezentant v C1 Matej Beňuš. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 12. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš má za sebou úspešnú sezónu, v ktorej sa stal celkovým víťazom SP. Už sa však zameriava na tú nasledujúcu, keďže v jej úvode sa rozhodne o slovenskej nominácii na olympijské hry do Tokia. Beňuš verí, že na ME v Londýne, záverečnom kole internej kvalifikácie, uspeje a opäť sa predstaví pod piatimi kruhmi.Slováci bojovali o nomináciu do Tokia na podujatiach Svetového pohára v nemeckom Makkleebergu, pražskej Troji a na majstrovstvách sveta v Španielsku. Keďže sa po troch pretekoch nerozhodlo, interná kvalifikácia vyvrcholí práve na májových ME v Londýne. Beňuš je momentálne druhý so sedembodovým mankom na lídra Alexandra Slafkovského, tretí je Michal Martikán.uviedol Beňuš.Tridsaťjedenročný slalomár však priznal, že nie vždy bral preteky s takým pokojom:V októbri si už aj bol vyskúšať nový kanál v metropole Japonska, podľa jeho slov je zatiaľ príliš pomalý, no verí, že do OH sa trať podstatne zmení:Beňuš absolvuje aj na budúci rok osvedčený štart prípravy v Austrálii a potom bude už všetko smerovať k ME v Londýne:Pred tromi rokmi v Riu de Janeiro si vybojoval striebornú medailu a rovnako by chcel ísť na pódium aj v Tokiu. V hre je však aj možnosť, že by sa predsa len na OH nedostal: