Benzín už predbehol naftu, ukázala ponuka inzerovaných zánovných áut

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) - V minulých rokoch dávali záujemcovia o zánovné aj jazdené vozidlá prednosť naftovým motorom pred benzínovými. Vlani však prišlo k zmene v prípade zánovných vozidiel, ktoré charakterizuje vek do štyroch rokov a počet najazdených kilometrov do 40.000.Vlani, ako ukázal monitoring Motototechny patriacej do skupiny AURES Holdings, ktorej súčasťou je aj sieť autocentier AAA Auto, vzrástol záujem o benzínové a alternatívne motory na úkor dieselových pohonov, ktorých ponuka klesla o 15 % oproti roku 2017.vysvetľuje situáciu na trhu prevádzkový riaditeľ Mototechny Petr Vaněček.Podľa neho pokles ponuky naftových áut kopíruje situáciu na trhu nových automobilov, kde rastú predaje benzínových pohonov. Zároveň odráža aj tlak Európskej únie na znižovanie emisií, čo sa lepšie darí práve s benzínovými motormi.Spoločne s elektrickými pohonmi vzrástla aj ponuka hybridov, naopak, klesol počet vozidiel na LPG a CNG. Nárast elektromobilov a hybridov odráža aktuálny trend v automobilovom priemysle, keď na jednej strane automobilky investujú viac do vývoja a výroby elektromobilov a na strane druhej motoristi premýšľajú viac ekologicky. Navyše, aj ponuka a dostupnosť takýchto vozidiel rastie. Vlaňajšia ponuka inzerovaných zánovných áut medziročne klesla o sedem percent. Motoristi si mohli vyberať z 29.072 takýchto vozidiel. Ich najčastejší inzerovaný vek vzrástol o mesiac, na jeden rok. Naopak, najčastejší počet najazdených kilometrov klesol o 4520 km. Zánovné autá oproti roku 2017 vlani mierne zlacneli.Z najväčšej ponuky zánovných áut (11.143) si mohli vyberať ľudia v Bratislavskom kraji, ktorý výrazne predbehol všetky ostatné slovenské regióny. V druhom v poradí - Nitrianskom kraji, mali motoristi k dispozícii 2548 vozidiel. Najmenšou ponukou s 1781 zánovnými autami disponoval Trenčiansky kraj.