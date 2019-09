Bercow: Voľby sa v Británii nemôžu konať pred 31. októbrom

John Bercow, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 26. septembra (TASR) - Predseda Dolnej snemovne britského parlamentu John Bercow vo štvrtok povedal, že podľa platných zákonov sa nové voľby nemôžu konať pred 31. októbrom, čo je termín odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie.Labouristický poslanec Richard Burgon sa spýtal Bercowa, či je pravda, že podľa pravidiel týkajúcich sa dostatočného času na zorganizovanie volieb sa v najskoršom možnom termíne môžu konať 5. novembra.uviedol Bercow, citovaný agentúrou Reuters.Premiér Johnson už dvakrát požiadal parlament, aby schválil vypísanie predčasných volieb, ale opozičné s nimi nechcú súhlasiť, až kým jednoznačne nepominie riziko brexitu bez dohody.Johnson prehral vo štvrtok ďalšie hlasovanie v parlamente. Zákonodarný zbor odmietol pomerom hlasov 306:289 žiadosť vlády o týždňovú prestávku vo svojom rokovaní, aby sa vládni poslanci mohli zúčastniť na zjazde Konzervatívnej strany.Nie je jasné, či sa poslanci zúčastnia na zjazde, ktorý sa začne v nedeľu v Manchestri a potrvá do stredy. Zvyčajne na ňom zaznievajú prejavy ministrov vrátane premiéra Johnsona. Je možné, že zjazd skrátia alebo celkom zrušia.Johnson v stredu vyzval opozíciu, aby predložila návrh na vyslovenie nedôvery jeho vláde. V prípade, že by hlasovanie prehral, v Británii by sa konali predčasné parlamentné voľby.Premiér vyhlásil, že britský parlament jea poslanci sa snažia zastaviť odchod krajiny z Európskej únie.povedal Johnson.Vláda podľa premiéra rokuje s Bruselom o dohode aj napriek pokusom odporcov zmariť rokovania. Parlament podľa neho odmieta plniť sľuby vyplývajúce z referenda o brexite z roku 2016, v ktorom tesná väčšina hlasovala za odchod Británie z EÚ.