Berger: Slobodná práca novinárov v časoch dezinformácií je dôležitá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 30. apríla (TASR) - V časoch dezinformácií sú sloboda novinárov a bezpečnosť - aby mohli informovať verejnosť - čoraz dôležitejšie. Pre TASR to povedal riaditeľ sekcie pre slobodu prejavu a mediálny rozvoj Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) Guy Berger.zdôraznil pri príležitosti nadchádzajúceho Svetového dňa slobody tlače, ktorý si svet pripomenie v piatok 3. mája.Berger upozornil, že akékoľvek kroky, ktoré sa prijímajú na boj proti dezinformáciám, by nikdy nemali mať za následok umlčiavanie žurnalistiky. Práve tá je totižV poradí už 26. oslavy Svetového dňa slobody tlače sa nesú v znamení motta, priblížil George C. Papagiannis, šéf oddelenia UNESCO pre vonkajšie vzťahy. K myšlienke obrany slobody tlače je podľa neho možné prihlásiť sa aj prostredníctvom dvoch hashtagov, #PressFreedomDay a #PressFreedom.Hlavným podujatím Svetového dňa slobody tlače 2019 bude svetová konferencia, ktorá sa uskutoční od stredy do piatka (1.-3. mája) v hlavnom meste Etiópie Addis Abeba. Rámcovou témou podujatia jeTrojdňovú konferenciu spoločne zorganizovali UNESCO, komisia Africkej únie a etiópska vláda. Účastníci zo širokého spektra médií a organizácií občianskej spoločnosti budú diskutovať o súčasných výzvach, s ktorými sa stretávajú médiá počas volieb. Hovoriť sa bude aj o tom, ako môžu médiá podporiť mierový proces a proces zmierenia.Generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulayová vo štvrtok udelí prestížnu Svetovú cenu slobody tlače UNESCO/Cenu Guillerma Cana. V tomto roku ju dostanú dvaja novinári tlačovej agentúry Reuters odsúdení v Mjanmarsku na sedem rokov väzenia, Ťjo Sou U (29) a Wa Lone (33).Okrem hlavnej konferencie v Addis Abebe sa po celom svete uskutoční približne 100 sprievodných podujatí.Svetový deň slobody tlače je pripomienkou jednotlivým vládam, aby rešpektovali svoj záväzok k slobode tlače. Tento deň je takisto dňom podpory médií, ktoré sú terčom obmedzovania alebo potláčania slobody tlače. Je to tiež deň spomienok na tých novinárov, ktorí prišli pri svojej práci o život.