Berlín umožnil Ukrajine útočiť nemeckými zbraňami na ciele v Rusku, ide o výraznú zmenu doterajšej politiky

31.5.2024 (SITA.sk) - Nemecká vláda v piatok oznámila, že Ukrajina môže použiť zbrane dodané z Nemecka na ruskom území. Týka sa to obrany pred ruskými útokmi z pozícií v pohraničí a je to výrazná zmena doterajšej politiky Berlína.Vo vyhlásení nemecká vláda poukázala na to, že Rusko v ostatných týždňoch pripravilo, skoordinovalo a vykonalo útoky na Charkovskú oblasť, a to hlavne z oblastí Ruska pri spoločnej hranici.„Spoločne sme presvedčení, že Ukrajina má podľa medzinárodného práva právo brániť sa proti týmto útokom," uvádza sa vo vyhlásení.„Môže na to použiť aj zbrane dodané na tento účel v súlade so svojimi medzinárodnými právnymi záväzkami, vrátane tých, ktoré sme dodali my,“ dodala spomínajúc dôverné dohody s Kyjevom, ktoré nekonkretizovala.Rusko začiatkom mája spustilo prekvapivú ofenzívu v Charkovskej oblasti, čo si vynútilo evakuáciu tisícok ľudí a ešte viac zaťažilo ukrajinské sily v kritickej fáze vojny. To zrejme primalo západných lídrov zmeniť postoj k používaniu západných zbraní na útoky na vojenské ciele v Rusku. Vo štvrtok aj americký prezident Joe Biden povolil útoky americkými zbraňami pri obrane v blízkosti Charkovskej oblasti.