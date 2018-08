Berlín vetoval možné prevzatie domácej firmy čínskou spoločnosťou

Na ilustračnej snímke nemecká vláda. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 1. augusta (TASR) - Nemecká vláda prvýkrát vetovala možné prevzatie nemeckej firmy čínskym záujemcom. To naznačuje, že Berlín postupne pritvrdzuje svoj postoj smerom k čínskym investíciám.Podľa agentúry Bloomberg, ktorá sa odvolala na informácie nemeckého ministerstva hospodárstva, nemecká vláda rozhodla o zablokovaní potenciálnej kúpy nemeckej strojárskej spoločnosti Leifeld Metal Spinning čínskou firmou Yantai Taihai Group. Vláda prijala predbežné opatrenie napriek tomu, že čínska firma v poslednej chvíli naznačila, že svoju ponuku stiahne.Rozhodnutie Berlína nasledovalo po preverení plánovaného kontraktu, ktorú uskutočnilo ministerstvo hospodárstva, či prípadná kúpa firmy Leifeld nebude znamenať bezpečnostné riziko.Leifeld so sídlom v meste Ahlen v štáte Severné Porýnie-Vestfálsko je jedným z kľúčových výrobcov materiálov využívaných v jadrovej energetike, letectve či v kozmonautike. Nemecká vláda sa preto začala obávať, aby sa niektoré citlivé technológie nedostali do rúk čínskych firiem.Ako uviedla hovorkyňa nemeckého ministerstva hospodárstva, od júla 2017, keď vláda schválila pravidlá na ochranu nemeckých firiem pred prevzatím spoločnosťami mimo Európskej únie, preverili viac než 80 plánovaných akvizícií. Z nich viac než tretina zahrňovala aj čínskych investorov, priamo alebo nepriamo.