Berlínčanov vystrašili výstrely z poplašnej pištole, páchateľ ušiel

Berlín 30. decembra (TASR) - Polícia v nemeckej metropole Berlín spustila v pondelok bezpečnostnú operáciu po tom, čo pri niekdajšom hraničnom priechode Checkpoint Charlie nemenovaný muž niekoľkokrát vystrelil z poplašnej pištole. Informovala o tom agentúra DPA.Svedkovia incidentu uviedli, že streľba v okolí niekdajšieho hraničného priechodu medzi Východným a Západným Berlínom sa ozvala okolo 13.20 h. Jeden zo svedkov povedal, že v čase, keď sa ozvali výstrely, bol v neďalekej kaviarni. Ľudia podľa neho na ulici začali kričať a utekali sa schovať do kaviarne, v ktorej sedel.Pracovníci susednej pekárne uviedli, že keď videli, že na ulici sa niečo deje, zalarmovali políciu. K bývalému hraničnému priechodu bolo okamžite vyslané špeciálne policajné komando a sanitka. Následne polícia okolie priechodu uzavrela. Úrady uzavreli aj neďalekú stanicu metra.Berlínska polícia v pondelok na Twitteri uviedla, že na mieste činu sa našiel náboj do štartovacej pištole. Svedkovia najskôr tvrdili, že tam došlo k pokusu o ozbrojenú lúpež v obchode alebo kaviarni, čo však polícia poprela. "," napísala na Twitteri.Muž podozrivý zo streľby z poplašnej pištole podľa vyšetrovateľov nikoho neohrozoval. Incident si zrejme nevyžiadal nijaké zranenia.Policajti v súvislosti s prípadom prehľadali neďalekú obytnú budovu, ale podozrivého do večerných hodín nenašli. Podľa polície nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o politicky motivovaný čin.