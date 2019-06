Bernal si upevnil post lídra, Sagan si udržal čierny dres

Na archívnej snímke slovenský cyklista Peter Sagan. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke slovenský cyklista Peter Sagan. Foto: TASR/AP

Okolo Švajčiarska - 7. etapa (Unterterzen - San Gottardo, 217 km):

1. Egan Bernal (Kol./Ineos) 5:37:40 h., 2. Domenico Pozzovivo (Tal./Bahrain-Merida), 3. Rohan Dennis (Aus./Bahrain-Merida) obaja +23 s, 4. Patrick Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe), 5. Jan Hirt (ČR/Astana), 6. Tiesj Benoot (Belg./Lotto-Soudal) všetci +34, 7. Enric Mas (Šp./Deceuninck-Quick-Step) +40, 8. Simon Špilak (Slovin./Kaťuša-Alpecin) +50, 9. Lennard Kämna (Nem./Sunweb), 10. Fabio Aru (Tal./UAE Team Emirates) obaja +1:03 min., ..., 112. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) +20:55 min.

San Gottardo 21. júna (TASR) - Kolumbijský cyklista Egan Bernal smeruje za celkovým triumfom na pretekoch Okolo Švajčiarska. Jazdec tímu Ineos suverénne zvíťazil v piatkovej siedmej etape z Unterterzenu s cieľom na kopci San Gottardo a upevnil si vedenie v celkovej klasifikácii.V 217 km dlhej, náročnej horskej etape nasadil Bernal do úniku 2,5 km pred cieľom a vybojoval svoje prvé etapové víťazstvo v tomto ročníku. O druhé miesto bojovali jazdci tímu Bahrain Merida, druhý skončil s odstupom 23 sekúnd Talian Domenico Pozzovivo, na treťom mieste finišoval Austrálčan Dennis Rohan. Bernal si poistil žltý dres celkového lídra, pred druhým Rohanom zvýšil náskok na 41 sekúnd. Tretí Rakúšan Patrick Konrad zaostáva za Kolumbijčanom už o 1:13 min."Myslím si, že je to moje najdôležitejšie víťazstvo v kariére. Bolo ťažké nájsť vhodný moment na útok, pretože nikdy neviete, ako budú reagovať vaše nohy. Požiadal som kolegov, aby na konci odviedli tvrdú prácu, čo sa im podarilo, a v závere som zvolil správne riešenie," uviedol 22-ročný Bernal v prvej reakcii.Slovák Peter Sagan v etape výrazne zaostal za najlepšími, obsadil 112. miesto s odstupom 20:55 minúty na víťaza. Pretekár tímu Bora-hansgrohe vystúpil z balíka na začiatku záverečného stúpania, približne 11 km pred cieľom. V celkovom poradí klesol na 80. pozíciu (+36:49). Udržal si však čierny dres, keď zostal na čele bodovacej súťaže. Na podujatí, ktoré preňho slúži ako generálka na Tour de France, má trojnásobný majster sveta na konte rekordných sedemnásť etapových triumfov.Úvodné kilometre sa niesli vo vysokom tempe, prvé pokusy o únik sa začali až po 40 km. Na horskej prémii Films sa stabilizovala vedúca skupina s ôsmimi jazdcami. Tá si dokázala pred hlavným balíkom vypracovať až štvorminútový náskok. Pelotón vedený tímom Ineos manko postupne skresával a únik pohltil na cieľovom stúpaní na San Gottardo. Zároveň pripravoval pozíciu pre Bernala. Kolumbijčan nastúpil 2,5 km pred cieľom a žiadny z konkurentov nedokázal odpovedať. Bernal napokon nadelil dvojici z Bahrain Merida v cieli vyše 20 sekúnd.V sobotu je na programe individuálna časovka v okolí mesta Goms (19,2 km). "Neviem, či som získal dostatočné množstvo času na Dennisa, je to predsa len majster sveta v ITT. Viem, že v časovke na neho niečo stratím, ale dúfam, že nie veľa. No stále tu máme ešte nedeľňajšiu etapu," povedal Bernal pre Eurosport.1. Bernal 24:17:48 h., 2. Dennis +41 s, 3. Konrad +1:13 min., 4. Pozzovivo +1:17, 5. Hirt, 6. Benoot obaja +1:19, 7. Mas +2:07, 8. Aru +2:20, 9. Nicolas Roche (Ír./Sunweb) +2:23, 10. Špilak +2:26, ..., 80. SAGAN +36:49