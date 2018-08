Archívna snímka, Juan Bernat. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 31. augusta (TASR) - Španielsky futbalový obranca Juan Bernat prestúpil z Bayernu Mníchov do Paríža St. Germain, s ktorým podpísal trojročný kontrakt.Výška odstupného za dvadsaťpäťročného hráča, ktorý mal s Bayernom platnú zmluvu do roku 2024, by mala predstavovať čiastku 15 miliónov eur. Bernat prišiel do bavorskej metropoly v roku 2014 z Valencie a za Mníchovčanov odohral 76 bundesligových zápasov.povedal Bernat.