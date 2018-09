Bernaťák chcel zakázať meno lídra v názve strany, výbor NRSR nesúhlasí

Na archívnej snímke NR SR Tibor Bernaťák. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 11. septembra (TASR) - Strana by v názve nemala mať meno svojho lídra. Myslí si to šéf poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák, ktorý takúto zmenu v zákone o politických stranách navrhoval na utorkovom rokovaní parlamentného ústavnoprávneho výboru. Chcel tiež okrem iného, aby strana musela mať reálne sídlo a nie iba schránku. Jeho návrhy však nenašli u členov výboru podporu. Samotná novela zákona o politických stranách má určiť limity na počet členov strán a tiež upraviť fungovanie politických subjektov. Plénum o nej bude rozhodovať na septembrovej schôdzi." vymenoval svoje návrhy Bernaťák.Poslanec Mosta-Híd Peter Kresák mal s niektorými Bernaťákovými pozmeňujúcimi návrhmi problém. Nepozdávalo sa mu zakázať meno v názve strany, videl v tom účelovosť. Rovnako mal problém s tým, aby musela mať strana právny vzťah k svojmu sídlu. "," uviedol pre TASR Kresák, ktorý je za diskusiu o návrhu. S limitmi na počet členov problém Kresák nemá. "" doplnil s tým, že zmeny sa týkajú najmä strán, ktoré vstupujú do parlamentu a dostávajú financie od štátu.Svoje návrhy mal na rokovaní výboru aj nezaradený Miroslav Beblavý. Poslanci mu odobrili zmenu, vďaka ktorej budú môcť byť členmi strany všetci štátni občania SR.povedal Beblavý. Poukázal, že v súčasnosti to možné nie je.Pokiaľ novela zákona o politických stranách v parlamente prejde, okrem iného určí limity na počet členov. Podľa Bernaťáka sú dve možnosti. Strana, ktorá kandiduje do parlamentných volieb, bude musieť mať buď 300 členov, teda dvojnásobok počtu kandidátov na listine, alebo aspoň 45 členov najvyššieho orgánu.upozornil Bernaťák. Strana by tiež mala mať revíznu rozhodcovskú komisiu.