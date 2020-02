Bernie Sanders si upevnil pozíciu favorita, vyhral aj demokratické primárky v Nevade

Sanders slovne "napadol" Trumpa

Šancu má aj v Južnej Karolíne

23.2.2020 (Webnoviny.sk) - V primárkach Demokratickej strany v americkom štáte Nevada vyhral Bernie Sanders, čím si upevnil pozíciu favorita v boji o demokratickú nomináciu do novembrových prezidentských volieb. Podľa prvých výsledkov nevadských caucusov (volebných zhromaždení - pozn. SITA) je senátor za štát Vermont na ceste k veľkému víťazstvu.Po zrátaní 50 percent volebných okrskov má Sanders 47 percent hlasov. Za ním nasleduje s 19 percentami niekdajší viceprezident Joe Biden, potom exstarosta South Bendu v Indiane Pete Buttigieg s 15 percentami a napokon senátorka za Massachusetts Elizabeth Warren s 10 percentami hlasov.Kandidáti, ktorí z primárok vyjdú s viac ako 15-percentnou podporou, získajú delegátov potrebných na zabezpečenie nominácie. Demokratický kandidát na prezidenta potrebuje 1 990 delegátov, Sanders mal pred sobotňajšími primárkami zatiaľ 21.Vo svojom víťaznom príhovore v Texase Sanders pochválil svojich podporovateľov a zároveň napadol prezidenta Donalda Trumpa. "Američanov už štve prezident, ktorý stále klame," povedal Sanders.V dobrej nálade bol aj Biden, ktorému sa v predošlých primárkach v štátoch Iowa a New Hampshire nedarilo, pričom vyhlásil, že "tu začína návrat".Na výsledky primárok reagoval aj prezident Trump, ktorý pochválil Sandersovo víťazstvo, no politika označil za "bláznivého Bernieho".Ďalšie primárky čakajú voličov v Južnej Karolíne, kde sa uskutočnia 29. februára. Je to najväčší zo štyroch štátov, kde sa hlasovanie uskutoční, pred marcovým "volebným superutorkom", a má tiež najväčšie percento afroamerických voličov.V Južnej Karolíne by sa preto mohlo dariť Bidenovi, no predpokladá sa, že si aj Sanders povedie dobre a podľa prieskumov možno prvých delegátov získa aj podnikateľ Tom Steyer."Volebný superutorok" sa uskutoční 3. marca a primárky sa vtedy uskutočnia v 14 štátoch naraz. Medzi nimi sú aj Kalifornia a Texas, ktoré poskytujú najviac delegátov.